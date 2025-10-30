12歲童擁1600萬房！聰明爸秀「1神招」國稅局跪了：免贈與稅

財經中心／李紹宏報導

財產傳承與節稅一直是家庭關注的焦點，而近日一起令人驚訝的案例曝光，一位父親替年僅12歲兒子，在淡水區購入總價高達新臺幣1,600萬元的房地產，但竟然「免徵贈與稅」，顛覆許多人對未成年人購屋須課稅的認知。根據了解，原來是這名父親相當聰明，拿出「這項關鍵證明」，才被獲准免稅。

一名父親替12歲孩子買淡水1600萬房子，用「關鍵證明」聰明節稅。（示意圖／資料照）

12歲童擁1600萬房產 父親巧妙避開贈與稅

一般而言，依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具備完全行為能力，若購買高價房地產，其資金通常會被推定為來自法定代理人（即父母）的贈與，必須依法繳納贈與稅。以本案 1,600 萬元的房產為例，若依一般認定，父親可能須繳納一筆可觀的稅金。然而，這名父親相當聰明，提出完整證明，成功避開了這項稅賦。

國稅局指出，免稅的關鍵在於父親主張購屋的1600萬元款項「並非來自當下贈與，而是屬於兒子歷年受贈累積的『自有財產』」。

免贈與稅關鍵：歷年受贈款項「證明未挪用」

這名父親為證明資金來源清白性，向國稅局提交兒子的「銀行存摺」及「詳細轉帳資料影本」；承辦人員經查證後確認資金來源屬實，且資金流向單純，兒子名下這筆鉅額存款，至今未曾有任何提領或挪作他用的紀錄。

由於納稅義務人成功證明這筆房產的價款，在法律上可溯源為未成年人本人所擁有，且資金流動無疑慮，因此符合《遺產及贈與稅法》第5條第5款「但書」的免稅規定，獲准免課徵贈與稅。

國稅局特別藉此案例提醒，計畫為未成年子女進行財產規劃的家長，若欲循此途徑免稅，必須達到兩個條件：證明資金自有、資金未被挪用，如有任何疑問或需進一步了解法規細節，可撥打免費服務專線 0800-000-321 洽詢。

國稅局指出，這名父親秀出兒子「銀行存摺」及「詳細轉帳資料影本」，證明資金來源屬實且流向單純，因此免贈與稅。（示意圖／資料照）

《遺產及贈與稅法》第5條第5款「但書」

限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與。但 能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。

資料來源：全國法規資料庫

