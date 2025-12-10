12歲被迫嫁表哥、懷孕還做農活！她為保護幼子「涉殺夫遭判死」7年後結局反轉了

伊朗是全球處決女性案件最高的國家。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

伊朗戈爾甘市（Gorgan）過去發生過多起女性處決案件，其中就有一名25歲的女子在12歲那年嫁給表哥，卻在婚後飽受丈夫身心虐待，更為了保護5歲兒子免受家暴向親人求助，沒想到因此捲入弒夫一案而被判處死刑，至今已在戈爾甘中央監獄等待行刑7年之久。歷經多年審判、國際關注與民間募款後，這名女子最終在死者家屬原諒下，成功免於被絞刑。

12歲女童被迫嫁表哥！遭家暴還捲殺夫案

根據法國新聞社（Agence France-Presse，AFP）等外媒報導，現年25歲的戈莉庫坎（Goli Kouhkan）出身於人口不到伊朗2%的少數民族俾路支族（Baluch），從出生起就未登記身份，並在12歲那年被迫嫁給表哥、婚後隔年生下兒子。庫坎的婚姻生活並不美滿，非但婚後被迫與親友斷聯、長期遭受丈夫家暴，更在孕期被迫承擔繁重的農務與家務，再加上年紀尚幼、體型瘦小，生產時差點喪命。

庫坎雖曾試圖逃回娘家尋求庇護，多次嘗試逃離，但並不被娘家人所接納，也因她缺乏合法身分證件而無法逃離，而庫坎的丈夫除了對其家暴，也在2018年5月狂毆年僅5歲的兒子，嚇得她趕緊向另一名表哥求助。怎料表哥到場後，卻庫坎與丈夫發生激烈爭執，最終導致丈夫死亡。

庫坎隨即報警並如實告知事發經過，但她與表哥仍雙雙被逮，而不識字又沒有律師陪同的庫坎還在審訊過程中，被迫在壓力之下簽署自白書，之後才被指派律師，最終遭判處絞刑。不過根據伊朗法律，死者家屬可接受「血賠金」（diya）赦免兇手，若庫坎支付1億伊朗里亞爾（約7.4萬元新台幣），並永遠離開戈爾甘市，就能免死獲釋，但可能此生都無法再和現年11歲、由祖父母撫養的兒子見面。

死者家屬簽署文件，原諒庫坎並讓她免於被絞刑。圖／翻攝自X

賠償金籌到了！成功與婆家達成和解

由於判決規定庫坎必須在12月前支付賠償金，但這筆費用遠超過建議金額，也完全不是一名毫無身分證件、被家庭拒絕的女性所能負擔得起，因此社群平台上後來也發起「#گلی کوهکن（#SaviGoli）」活動替庫坎籌款，在慈善團體與眾籌協助下募足賠償金。另外，聯合國也在上週批評法院判決「未考量庫坎丈夫對其持續虐待的脈絡」，再度呼籲伊朗赦免庫坎的死刑。

對此，根據伊朗司法機關官方媒體Mizan新聞社報導，伊朗地方司法官表示，庫坎的死刑執行相關法律程序基本上都已完成，但最後仍在調解委員會、檢察官辦公室與慈善人士協助下，成功與婆家達成和解。官方9日公布的影片也可見，庫坎丈夫的家屬在司法官員面前正式簽署文件，庫坎的公公也表示，他與妻子在多次協調與勸說後決定原諒庫坎，希望她能重新展開人生，但未提及庫坎是否已支付賠償金。

