12歲起迷戀死亡！「巴黎吸血鬼」太平間割屍塊生吞 自爆口感：像馬肉

被稱為「巴黎吸血鬼」的法國殺人犯克勞克斯（Nico Claux）。（圖／翻攝自YouTube，Anything Goes With James English）

被稱為「巴黎吸血鬼」的法國殺人犯克勞克斯（NicoClaux）近日受訪，首次詳談自己從迷戀死亡走向殺人與食人的過程，再度引發社會震驚。根據克勞克斯自述，他10歲時因祖父過世產生對死亡的執念，12歲讀到佐川一政案件後開始幻想食人，成年後進入太平間工作，曾偷割屍體肉塊食用，甚至帶回家烹煮。

蘇格蘭《每日紀事報》（Daily Record）報導，現年51歲的克勞克斯因殺人與食人行為，於1990年代被捕並定罪。他近日接受YouTube頻道《Anything Goes With James English》訪問時透露，自己對人體與死亡的執念始於10歲祖父過世。12歲時，他讀到日本食人犯佐川一政在巴黎殺害並吞食一名荷蘭女子的案件，從此產生「咬碎與撕裂肉塊」的幻想，且逐漸發展成性化的癖好。

為靠近屍體，克勞克斯成年後刻意應徵太平間工作。當時法國並無專業制度，只要是醫院勤雜員，便能被指派到太平間。他透露，自己在被單獨留在解剖室時，開始「偷偷割取屍體小塊肉」食用，起初生吃，後來甚至帶回家烹煮。克勞克斯形容，真正吸引他的並非味道，而是「前所未有的快感與刺激感」。

隨著時間推移，太平間取得的人肉已無法滿足克勞克斯。隨後，他在網路上結識巴黎男子比索尼耶（Thierry Bissonnier），將其殺害，試圖分屍食用，但計畫尚未完全實施便遭打斷。克勞克斯後來因試圖使用受害者支票購買錄影機露出馬腳遭逮捕，被判處12年徒刑，最終服刑7年4個月即獲釋。

在最新訪談中，克勞克斯坦言，人們總詢問人肉味道究竟如何，他僅以「像馬肉」形容，但強調那並非自己犯案的動力。他說，「味道不是關鍵，是那種持續讓我興奮的感官衝擊。」克勞克斯的言論引發法國社會高度關注。不少犯罪心理學者警告，相關案例顯示極端偏差如何在多年累積後，演變成真實的暴力行動，提醒社會對精神異常徵兆與暴力傾向需更高警覺。

