12歲長男擔重責「獨自照顧5弟妹」心願：想當一天次男 父母被罵爆反嗆網友

日本ABC電視台綜藝節目《偵探！騎士搜查網》日前接到一封來自12歲男童的來信，男童在信中說，因為父母開公司、忙於事業，所以身為長男的自己必須擔起照顧5名弟妹的工作。男童並說很羨慕其他學可以自由玩樂，希望能有一天的時間「當個平凡的次男」。許多網友看完節目，都對男童的父母感到很生氣，在網路上大肆批評這對父母不負責任，但男童的母親反嗆網友管太多了。

綜合日本媒體報導，本月23日播出的這集節目，內容講述一名12歲男童因為自己是長男，父母又都忙於工作，所以必須獨自扛起長男的職責，照顧0歲到10歲的5名弟弟、妹妹。男童不僅要洗衣服、做家務，還要做飯甚至換尿布，說自己真的很想有一天當次男，不用擔起這些責任。

於是節目組派出日本諧星組合「霜降明星」27歲成員晟也（せいや）幫男童代替1天的長男職務，親自體驗做家務和照顧5名孩童的辛勞，晟也代班1天之後整個人累到不行，但節目尾聲，當工作人員走出男童家的時候，還聽到男童媽媽大喊叫男童去煮7杯米的命令。

節目播出後，男童的父母被廣大網友炎上、肉搜，甚至有網友看不下去，覺得這對父母根本是虐童，還通報相關單位。有網友說，這對父母都開公司當社長了，為什麼不花錢請個保母呢？還有網友指出，在這一家人的家庭大合照裡面，就只有12歲長男的臉上毫無笑容。網友肉搜到了男童母親的IG，紛紛留言說她是個不盡責的母親，但母親態度強硬的反嗆網友管得太多了。

由於網友罵聲連連，ABC電視台也針對這集節目發表聲明，表示非常重視節目播出後在社群媒體針對受訪者及其家人的強烈批評，懇請大家嚴禁誹謗、窺探他們的私生活或與他們聯繫，「我們深知年輕照顧者是一個重要的社會問題。同時，我們也相信每個家庭的情況和日常生活都各不相同」。

