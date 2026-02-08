12生肖本周運勢 屬牛事業運奪冠「氣勢最旺」

（示意圖／Pexels）

新的一週到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出2月8日至14日12生肖整體趨勢排行，本周運勢走勢穩中向上，事業運以牛、虎、龍表現突出，財運方面則有年終與偏財進帳的好消息；愛情與健康運勢也各有亮點，整體氛圍適合為年前生活與後續規劃做好準備。

本周事業運前三名：

1.牛：本週運勢氣勢如虹，再度拿下第一名。業務上，許多事情出現好兆頭，心皆在計畫中運作。

2.虎：本週運勢不俗，繼續維持，為第二名。壓力轉輕。同事開玩笑必須有分寸，切忌過火，反目成仇。

廣告 廣告

2.龍：本週運勢向上，越來越好，同為第二名。人氣上漲。意外多預算到的年終金，已經開始在規劃了。

3.兔：本週運勢有貴人提攜，難得機遇，為第三名。開始規劃年後事業，必須先聽從他人之計。

3.狗：本周運勢止跌回升，年前開運，同為第三名。該整理合作的客戶關係，必須在過年前穩定下來。

本周財運前三名：

1.龍：本週偏財運上升，包括年終獎金的到來，投資理財的收入，都讓你財庫滿盈，豐收的狀態，值得開心。

2.牛：本周財運終於出現亮點，參加許多尾牙，春酒聚會，抽到大獎，現金入袋。多了一些過年的消費支出預算。

2.兔：本周財運以正財為主，不缺收穫。並且視年後的新案子合作簽訂，已經贏在新一年的起跑點上了。

本周愛情運前三名：

1.龍：單身女性年底前魅力大增，讓你贏得異性愛慕的眼光，宛如桃花舞春風般的心情飛揚。

2.虎：家庭運甜蜜，剛懷孕的你，為家中添丁，成了最輕鬆的皇太后，簡直是茶來伸手，飯來張口。

3.牛：愛情運甜蜜，愛情，是甘願，是將心比心，是感恩在心。因為遇到了對的人，生命開始有了顏色。

本周健康運前三名：

1.牛：健康運不錯，慢跑是這週每天晚上的功課，因為有了固定的消化運動，所以你不怕暫時的大吃大喝。

2.虎：健康運尚可，搖呼拉圈運動是維持曲線的好幫手，但必須半小時以上，而且必須飯後一小時才能進行。

3.狗：應酬雖多但健康運勢不俗，假日建議多走進大自然或公園散步，享受芬多精的洗禮，有助轉運吉祥。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》改編林宅血案！李千娜喊「沒那麼恐怖」 網灌爆臉書急刪文

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費