12生肖本周運勢 屬虎者鴻運當頭、屬鼠者小心荷包

命理生肖專家曼樺老師分析，11月9日至11月15日十二生肖運勢，本周屬虎者事業強勁、財運不俗，為十二生肖第一名，屬兔的人運勢也順利前進，為第二名。

(一) 鼠

工作：本周運勢疲弱，強弱拉扯，相對付出要更辛苦，天下沒有白吃的午餐。暫時不宜推新方案，應酬錢財花的凶。

愛情：老婆的情緒好壞，連帶影響你的生理反應。心情好，願意一起同家人分享，否則，常常藉口加班工作。

健康：天氣轉冷，經常出差的你很難帶到適合的衣服，甚至容易感冒。本周千萬注意，小心感冒。

(二) 牛

工作：本周運勢先衰後起，為第三名。不想被目前經濟情勢打敗，一心想著賺錢 毅力驚人，是打不死的蟑螂。

愛情：愛情運甜蜜，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。

健康：健康運不錯，迷上高爾夫運動後，才知道小小一顆球的魅力。放棄了以往燒烤店夜宵，選擇健康的生活。

(三) 虎

工作：本周運勢當旺，鋒頭很健，財運不俗。為第一名。許多好的案子出現，你也積極推動，蓄勢待發。

愛情：桃花盛開的一周，身為主管的你，不時有異性傾慕的情況熱絡發生。工作心情特別好，人氣大旺，魅力大增。

健康：人到中年，開始注重健康養生，如無體力付出過多的日子，一天吃二餐也是可以的，有助於控制體重。

(四) 兔

工作：本周運勢順利前進，為第二名。心中想法落實，懸宕已久的案子終於敲定感謝甲方的認可，全心全力付出吧。

愛情：家庭運美滿，興致來由買了另一半喜愛的飾品送她，意外的驚喜讓她開心不已，幸福感充滿也增加不少生活樂趣。

健康：健康運不俗，健康沒有什麼好擔心的問題題，但是注意別懶惰，能動要多動。用食療補補氣是疲勞的你需要的。

(五) 龍

工作：本周運勢時好時壞，累，是不能說出口的。職場工作者，文思泉湧利於企劃，最重要是落實到工作上，否則可惜。

愛情：愛情的麻痹讓你忽視潛在的危機，感情如同煲湯，需要文火慢慢地加溫，想要長長久久甜蜜幸福，就不要讓熱情冷卻了。

健康：出國旅遊，暴飲暴食，小心腸胃受不了，另外也要注意水土不服的問題，腸胃藥最好帶在身上。

(六) 蛇

工作：本周運勢出現曙光，同為第三名。雖勞碌奔波，但終於接近尾聲了。煩人的事要耐心處理，才能真正解決。

愛情：辦公室人紅是非多，單身的你，不能讓剛萌芽的愛情染上灰塵，要讓對方信任與安心，小心同事中有興風作浪的人。

健康：本周健康運還不錯， 身心靈需要平衡，除了健身房運動，多接觸大自然，利用周末假日到山上走走。

(七) 馬

工作：本周運勢不差，險中求貴，同為第三名，雖受天時地利考驗，但真金不怕煉。要繼續努力，必能逆來順受，通過考驗。

愛情：單身男性愛情運上升，對異性朋友有多重選擇是本周權利，但已婚者，婚後腳踏多條船，小心會出事。

健康：健康運勢尚可，預防重於治療，有病治病都是晚了，身體的健康在於食療建議你去做個健康檢查。

(八) 羊

工作：本周運勢穩定中求發展，運途平順。順心順意順環境，你越發懂得與人溝通合作，取得雙贏局面。

愛情：感情運勢不錯，計畫和另一半休長假，半自助式的旅遊，一起重回當年國外學校念書美好記憶。

健康：健康運一般，每天都超過十二點才上床，真是不好的習慣，也是身體的殺循環中，千萬謹慎。

(九) 猴

工作：本周運勢有點下降，一定要挺住。過去阻礙必須克服，不再困擾你，不要再執著於過去的恩恩怨怨。

愛情：對於曾經那段沒有結果的愛戀，試著遺忘吧。舊的不去，新的不來。愛情，有適不適合的問題。

健康：健康運勢一般，宅家是很多人的生活方式，長期下來還是不好的。陽光，快樂，旅行，才是生活必須充滿的。

(十) 雞

工作：本周運勢充滿變化，以為不錯，其實是假象。許多式的成功與失敗，都與人，事，利益直接關係，要仔細斟酌。

愛情：夫妻生活相互扶助，老婆身體不適，你負責照料，燉湯補身，細心呵護，讓她備感溫馨。

健康：本周情緒的壓抑，總是感覺不開朗，千萬不要用食物抗議，小心暴飲暴食，並且破壞身體健康。

(十一) 狗

工作：本周運勢像是曙光乍現，才好一下又讓你煩惱。雖然是團隊工作，也要多操一份心，確保勝利的果實。

愛情：看著別人出雙入對，網上曬幸福，你總是孤獨一人，吃飯，睡覺，旅行，真想有人來陪。

健康：健康運尚可，本周吃大餐的機會很多，最好能夠利用晚上跳跳健美舞，排除油脂與熱量，這樣才能平衡。

(十二) 豬

工作：本周運勢充滿挑戰與危機感，很多事情不要只靠他人，多一份心思自己去督導一下，確保你勝利的果實。

愛情：過了三十二歲的單身大齡女，同事眼中的你是個怪咖，你卻欣賞自己的優雅，不需他人來打擾。

健康：持續性的精神疲勞一直困擾著你，看醫生效果好像也不怎麼好，不妨試試看食療，會給你意想不到的效果。

