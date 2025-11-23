12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
今（23）日為新的一週，命理生肖專家曼樺老師分析，11月23日至11月29日十二生肖運勢，屬雞者在愛情事業、財運都有上榜，運勢相當順遂。
本周事業運前三名：
1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。
2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。
2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使帶領團隊，工作上的目標性太強，讓同事關係緊張，別人心生防備。
3.牛工作：本周運勢雖差強人意，但信心強大為第三名。事態發展不如你預期的好，真金不怕火煉，良駒終會遇見伯樂。
3.虎工作：本周運勢重回光榮，同為第三名。事業中有新進展，人際關係擴大，還需要深入研究方案，才能整合資源出發。
本周財運前三名：
1.雞財運：本周財運豐沛，不僅事業運好，偏財運也旺盛，業外的投資理財眼光精準，讓你收穫不少。
2.龍財運：創業者正財運不俗，年底前業務量激增，工作時間相對也增多，凡事都心甘情願，都是為自己公司積累。
3.猴財運：本周財運是在競爭中取得，日夜努力加班中得到的成果，錢不會從天上莫名掉下來，相信自己，相信因果的回應。
本周愛情運前三名：
1.龍愛情：愛情運當旺的一週，對於未婚者而言是個喜訊，有機會閃電般戀上另一個讓你心動的人，用心感受喔。
2.雞愛情：愛情運順利，帶著女友享受難得的休假，來一趟日本冬季溫泉之旅，享受甜蜜的兩人時光。
3.虎愛情：本周未婚女性有機會認識得眼緣的男性，需要好姊妹軍師團為你加油，建議行動，讓對方進一步示好。
本周健康運前三名：
1.龍健康：健康運不俗，天氣漸冷，喜歡前往運動健身房運動，無論是跟著嘶叫上課或是單純健身，都有很大的收穫。
2.虎健康：健康運不錯。天氣冷皮膚容易乾燥，愛美的女性要多補水，補充濕潤的乳液，仔細呵護自己的皮膚。
3.猴健康：健康運不俗，喜歡自己做早餐，無論是現打的蔬果汁，或是YOGHURT加麥片，都比油煎的早餐好得多。
