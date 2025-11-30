12生肖本周運勢 屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

（示意圖／Pexels）

今（30）日為新的一週，命理生肖專家曼樺老師分析，11月30日至12月6日十二生肖運勢，屬鼠者在愛情事業、財運都榜上有名，整體運勢相當順遂。

本周事業運前三名：

1.鼠

工作：本周運勢旺旺來，為第一名。賺錢的機會成熟，客戶的反饋讓你非常有信心。業績跑贏同事，獲得銷售冠軍。

2.狗

工作：本周運勢重振聲望，為第二名。業務拓展順利，海外合作機會大，各方得心應手，且有貴人相助。

3.羊

工作：本周運勢得心應手，為第三名。許多事漸露曙光，大大小小的事都得忙。希望大勢底定，好事順利進行到底。

3.牛

工作：本周運勢表現不凡，奮發向上，同為第三名。事業表現有意外驚喜，職場有貴人相助，借力使力，千萬珍惜。

本周財運前三名：

1.鼠

財運：本周在一番業務跑完之後，成果一一發酵，客戶的諮詢電話不斷，業務量激增，收入直線上升。

2.狗

財運：本周財運是屬於意外事業財，許久沒有聯絡的前甲方，突然想到你的服務業務，不必多說甚麼，順理成章的案子到來。

3.牛

財運：本周財運有貴人幫忙，名聲推薦，人格保障，在原有的固定收入下，又開拓了不少收入來源的渠道。

本周愛情運前三名：

1.狗

愛情：愛情運旺盛，家庭氣氛和諧。單身者應把握機會多參加活動聚會，認識新朋友，有機會快速進入閃戀狀態。

2.鼠

愛情：單身女性年底職場魅力大增，讓你贏得異性愛慕的眼光，覺得自己都變漂亮了，宛如桃花舞春風般的心情飛揚。

3.牛

愛情：愛情運突然上漲，喜愛男友的一切，崇拜到迷戀，好友閨蜜都說你是第一次談戀愛，所以特別暈，陷得太深。

3.羊

愛情：愛情運上升，女性桃花尤其旺盛，小心曖昧的感情產生。單身者，若能表明清楚心意，很快會進入熱戀。

本周健康運前三名：

1.狗

健康：健康運不俗，好不容易瘦下來四公斤，一到假期，又是難過的美食關卡，做一個輕美人真難，加油吧。

2.豬

健康：健康運不錯，打高爾夫球是你唯一的放鬆與健身，每週一次的球場比賽，逐漸的展現經年累月的球技。

3.龍

健康：健康運勢不俗，體力回復到五年前狀態。繼續保持穩定的運動習慣，控制生活飲食，相信一定會越來越好。

