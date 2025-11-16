12生肖本周運勢 屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發

12生肖本週運勢。（示意圖／Pixabay）

今（16）日為新的一週，命理生肖專家曼樺老師分析，11月16日至11月22日十二生肖運勢，屬鼠者在愛情與事業、健康、財運上榜，運勢相當順遂。

本周事業運前三名：

1.豬

工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。

2.鼠

工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。

3.牛

工作：本周運勢挺旺，為第三名。以才藝技術為主的人，可以在社會上更加出名。工作方面要求完美，壓力很大。

3.羊

工作：本周運勢仍持續走高，表現亮眼，同為第三名。雖然年底前忙碌，相對報酬不高，但是過一關是一關，也只能如此了。

本周財運前三名：

1.牛

財運：本周財運是積累，厚積薄發。路遙知馬力，好的名聲帶動財運，不管是長輩或是以前的客戶，都是你的業務貴人。

2.豬

財運：事業運帶動了財運的收入，擅於投資理財的你，希望偏財的收入穩定及多元，並且能大於正財。

3.鼠

財運：正財升入為主的一周，工作總而言是辛苦，但是業務案子來源不斷，你感謝老闆照顧支持，貴人幫忙。

本周愛情運前三名：

1.鼠

愛情：本周單身男性桃花運旺盛，很可能在農曆年前結婚辦喜事，值得開心。未婚單身女性桃花運也不差。

2.豬

愛情：本周愛情運高漲，經好友介紹。再一次遇上心儀的對象，心中小鹿亂撞，但是可以感受對方對你的好感。

3.蛇

愛情：已有交往對象的愛情運不錯，愛，是一起看夕陽，一起坐車回家料理晚餐，一起經營婚前的二人世界，更加瞭解對方。

3.羊

愛情：愛情運上升，繞了一圈，你終於感受到施比受更有福氣，多愛一點多主動一點也無所謂，何必在乎誰愛誰多。

本周健康運前三名：

1.鼠

健康：健康運挺好，忙碌的身體，即使週末假日也不忘運動，喜歡流汗的感覺，保持身體的代謝正常最重要。

2.羊

健康：健康運不錯，熟齡女性注意，年紀越大身材的控管越加重要，減肥是為了身體健康，不是為了瘦回年輕的體重。

3.牛

健康：健康運不俗，天冷愛喝熱可可，吃宵夜，或許心情輕鬆，前一段時間節食的壓力暫時放下，還是要注意是否過量。

