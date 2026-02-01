12生肖本周運勢 屬龍者偏財運旺「尾牙中獎機率高」
新的一週即將展開，十二生肖的整體運勢也出現明顯變化。命理生肖專家曼樺老師特別整理出2月1日至7日12生肖整體趨勢排行，本週在事業、財運、愛情與健康四大面向中，各有表現亮眼的生肖脫穎而出，其中「龍」的整體表現最為搶眼，多項運勢名列前茅；「雞」、「猴」、「兔」、「虎」也在不同領域展現優勢。
本周事業運前三名
1.龍：本周運勢重新壯大，拿下第一名。馬上展雄風，人際關係暢旺，好事盡來，把握契機，錯過可惜。
2.兔：本周氣勢不凡，信心十足，為第二名。新的一年有許多利於你的工作升遷訊息，要更加努力，好好把握機會。
2.雞：本周運勢順利大吉，業務量激增，同為第二名。企圖心強，格局展開，在適當機會與老闆、股東商討計畫想法，會有收穫。
3.虎：本周運勢上升，光芒突顯，為第三名。新官上任三把火，人事命令、工作指令都在這周需要確實佈達。
3.猴：本周運勢翻吉，同為第三名。工作雖繁重，但很有成就感。獨立作業者有新的工作及斬獲，是好兆頭。
本周財運前三名
1.龍：本週偏財運旺盛，來自於年底前的各種公司尾牙、聚餐。抽重大獎的機會多多，財源滾滾的現金到來。
2.雞：本週正財運強大，年底前的工作量激增，天天加班、天天結算的現金收入，終究還是感到付出有收穫。
3.猴：本周財運不俗，理財得當。各種合作機會到來，投資也變得多元化，終究還是感到付出有收穫。
本周愛情運前三名
1.龍：愛情運上升，都是有過婚約的人，時間給予包容，中年遇到愛，思想深入雙方的心靈，更加地珍惜。
2.猴：愛情桃花開，恭喜。一直憧憬愛情的你，在農曆年前終於找到一個談得來對象，希望過年能碰面聊聊。
3.雞：愛情運甜蜜，珍惜與享受，是你目前戀愛的心態。不想去設定任何的答案，走下去，都要靠雙方努力。
本周健康運前三名
1.兔：健康運不錯，朋友開了瑜珈館，影響了你的運動好奇心，意外收穫不少，因為身體變柔軟了。
2.雞：健康運不俗，利用週末假日練瑜珈、上健身房，這是你維持輕盈體態的唯一方法，並且樂在其中。
3.龍：健康運尚可。決定去動美容小手術，新的一年新的人生，沒有醜女人，只有懶女人，沒有溶不了的脂肪。
