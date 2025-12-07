12生肖本周運勢 猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首
新的一週到來，命理生肖專家曼樺老師分析，12月7日至12月13日十二生肖在事業、財運、愛情與健康方面誰能拔得頭籌？本週由「猴」榮登雙榜第一，事業與財運皆旺；「虎」則四項榜單皆上榜，堪稱本週最全面強運代表！快來看看你是否也名列其中，提早掌握運勢脈動，做足準備迎接好運到。
本周事業運前三名:
1.猴
工作：本週運勢當旺，為第一名。累積長期的優良信譽，美好名聲，業務範圍擴大，無往不利的一周。
2.雞
本週運勢紅翻天，喜事重重，為第二名。平時不開腔，開腔幹大事的你，終於讓老闆另眼相看。
2.龍
本周運勢不賴，繼續維持旺運走勢，同為第二名。新的人際關係考驗著你，更高層，需要用點心機。
3.虎
本週運轉強，信心十足，為第三名。業務人員本周大利多，許多主動合作的案子向你報好康。
本周財運前三名:
1.猴
本周財運佳，財源滾滾而來。各種業務上的好消息，合作的好機會到來，千萬把握，難得的賺錢機會。
2.虎
本周財運大利多，憑藉著聰明睿智，將市場的餅做大，多人分工，長遠經營，才是真正厲害的牛人。
3.龍
本周財運收入不少，相對的花費也不少。還好你善於理財，總是能夠調度得宜，孳生利息，生活有餘。
本周愛情運前三名:
1.蛇
家庭運甜蜜，喜歡與另一半窩居的假日，不慌不忙，一起研究菜品，做頓好吃的，看部電影。全家都開心。
2.虎
愛情運甜蜜，日常生活之外如何維繫兩人之間的甜蜜，需要有趣的靈魂，你寧願找個有趣的人，也不要他是被動者。
3.雞
愛情運上升，幸福就是接受回頭的另一半，再給自己給他一次機會。拖了好久的爛攤子，終於可以面對面的解決。
3.鼠
愛情運上升，多年的好友突然變成愛人，你已經走過一次傷心的戀情，希望找個能共同生活的人，不奢不求。
本周健康運前三名:
1.龍
健康運勢不錯，喜歡每周二次利用下班時間打一場羽毛球，沖澡再回家，感覺壓力都釋放了。
2.雞
健康運不俗，健康開始研究生機飲食，綠色蔬食，甚至晚上不吃澱粉，相信過些時日一定會有成果的。
3.虎
健康運勢不錯，一直勤於打球，運動，最近要注意是否運動量太大，造成筋骨痠痛情況增加。
