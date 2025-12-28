12生肖本周運勢！羊、狗領銜全方位榜首 財運與桃花齊飛

（示意圖／Pexels）

跨年後的第一周，十二生肖運勢迎來全新洗牌。命理生肖專家曼樺老師分析，12月28日至1月3日十二生肖從工作、財運、愛情與健康四大面向，屬羊與屬狗者本周運勢全面開花，工作、財運、愛情與健康皆有亮眼表現。

本周事業運前三名：

1. 羊：本周運勢大利，人旺財發，為第一名。驛馬星動，業務眾多，出差工作，好運第一名，大大增加了你的收入。

1. 狗：本周運勢氣勢如虹，同為第一名。新的一年合作案已敲定。工作有貴人相助，心想事成，如虎添翼。

2. 鼠：本周運勢沾沾自喜，扭轉乾坤，為第二名。名聲在外，意外的業務找上你，千萬別錯過或放棄。

3. 牛：本周運勢跟著跨年，轉運成功，為第三名。做為服務業行業，越是大假越忙，別人開心過節，你為賺錢而忙碌。

3. 豬：本周運勢雖有考驗，都能過關，同為第三名。工作雖然累，但是有收穫。一切都是為來臨年作準備。

本周財運前三名：

1. 羊：本周財運大旺，突然來的幾個業務案子，儘管讓你忙碌到飛起，吃飯不定時，但是口袋飽滿，二月業績不必擔心了。

2. 牛：本周財運大大提升，名聲越加卓著，威名遠播，甚至受到同業的推薦，可謂做人成功，財源廣進。

3. 鼠：本周財運終於重新上升，等了好久終於等到今天。希望新一年行運不會受到沖太歲的影響，持續的點滴入財都好。

本周愛情運前三名：

1. 狗：跨年的喜悅帶動之下，戀情也甜蜜滋長，戀愛中的男女也因假期難得的相處，男友向你求婚，你也順勢答應啦。

2. 羊：桃花運大爆發，單身男女藉著跨年聚會，能遇到符合自己條件的對象，並有機會進一步認識，抓緊機會把握。已婚者注意曖昧感情。

3. 牛：愛情運甜蜜，一直以來心儀的對象，煞有介事的邀你一起跨年，讓你的心情簡直衝上雲霄，又嗨又興奮。

本周健康運前三名：

1. 狗：健康運勢不錯，即使天冷，多接近綠色環境，公園散步等，都有助於改善身體代謝不致肥胖。

2. 羊：健康運還不錯，冬天頭皮容易出油、搔癢，聽取美髮師建議少去綁頭髮，多梳理，讓頭皮多多呼吸。

3. 鼠：健康運不俗，喜愛每個月一次的手腳護理以及美甲，心情會特別好，愛自己也會愛屋及烏地愛家人。

