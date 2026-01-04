12生肖本周運勢 龍、猴、雞強勢上榜各領風騷

（示意圖／Pexels）

迎接新的一週，命理生肖專家曼樺老師分析，1月4日至1月10日各生肖在事業、財運、愛情與健康四大面向的表現各有亮點。其中屬龍者在事業與財運雙雙登頂，展現出勢不可擋的氣勢；屬猴與屬虎者也在多個領域名列前茅。一起來看看本週表現最亮眼的生肖排行榜。

【本週事業運前三名】

1．龍：本週事業大旺，運勢紅不讓，為第一名。異性長輩對你的財政有大力支持，難得的機會，宜審慎取捨。

2．猴：本週運勢翻升，心想事成，為第二名。可大膽提出創意思想，必須注意智慧所有權的擁有。

2．虎：本週運勢露出新曙光，同為第二名。元旦新氣象，有人向你提出合作意向，不妨考慮，可能打開一條賺錢新模式。

3．雞：本週運勢受到貴人提攜，同為第三名。新年開始工作戰鬥力所向無敵，好好表現，可為年後升職加分不少。

3．兔：本週運勢屬於忙碌奔波，同為第三名。許多業務與計劃已慢慢在推動中，在你心中穩穩掌握，前途光明。

【本週財運前三名】

1．龍：本週財星高照，財運旺旺。新的一年氣勢旺盛，各種賺錢的謀合機會主動來找你，仔細慎選，定有收穫。

2．虎：本週財運翻升，新年新氣象，新的思維，新的開創，與人為貴，把市場的餅做大，大家都能財源廣進。

3．兔：本週財運之路拓寬，正財及事業運共同攀上高峰。新的一年不受迫太歲影響，相信正念，相信自己能做得到。

【本週愛情運前三名】

1．雞：在對的時間遇到心靈相通的人，真是莫大的幸福。另一半能鼓舞你各方面的士氣，你完全感受到並且屢創佳績。

2．龍：愛情舒活開展的一週，心情愉悅的你也能將快樂帶給對方，讓他感受到你深切的愛意，倆人相處融洽。

3．虎：戀情穩定，你把愛情生命看做是老天爺給的大禮物，與另一半同心齊力，為幸福未來而努力。

【本週健康運前三名】

1．猴：健康運不俗，天冷愛泡湯也要注意衛生習慣，尤其是泡完湯後的保養不可懶散，身體乳液塗抹少不了。

2．虎：健康運不俗，普洱茶能助消化，刺激人體新陳代謝，加速分解小腹的贅肉，加上陳皮，是最自然的減肥茶。

3．龍：健康運不錯，自從調整飲食內容之後，早上一杯牛奶或豆漿，一天一個雞蛋，再增加鈣的補充就對了。

