12生肖一周運勢出爐！ 屬牛、馬、狗者財運飆升

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年1月18日至1月24日十二生肖運勢籤詩，其中屬牛、屬馬、屬狗者財運明顯上升，否極泰來，運勢大開。

屬牛、屬馬、屬狗者財運明顯上升。（示意圖／中天新聞資料照）

鼠：中平

籤詩：一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑；貴人還在千里外，音信月中漸漸知。

批：事繁心緩，等待佳音。工作步調快但勿慌亂，遠方將有消息，佩戴藍色飾品穩心神。

牛：上上

籤詩：平生富貴成祿位，君家門戶定光輝；此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。

批：家業興隆，福澤深厚、財運爆發，事業獲支持，穿戴金色增強整體運勢。

虎：中平

籤詩：須知進退總言虛，看看發暗未必全；珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然。

廣告 廣告

批：潛力未發，等待時機。職場暫保持低調，佩戴黑曜石穩定氣場。

兔：小吉

籤詩：枯木可惜未逢春，如今還在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。

批：蓄勢待發，靜候轉機。轉機在醞釀中，整理居家環境有助轉運。

龍：中平

籤詩：此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。

批：強求多變，順勢而為。計畫易生意外變化，宜保持彈性，重要文件務必備份。

蛇：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

批：家運昌隆，事業平順。多花時間陪伴家人，事業則宜守成。

馬：小吉

籤詩：君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂；財寶自然終吉利，凡事無傷不用求。

批：家宅平安，小有進益。家庭是本周後盾，可從中獲得力量，財務上有小額意外收穫。

羊：中平

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，前景不明。溝通務必清晰，避免在本週做重大決定。

猴：中平

籤詩：勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。

批：穩定心神，自有福報。專注當下工作，財運雖未顯但不必憂慮。

雞：上上

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心感天，點鐵成金。長期耕耘之事將見成果，許下的承諾務必遵守。

狗：小吉

籤詩：財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郎君即便見太平。

批：財運漸開，耐心有成。理財投資可看到初步成效，但勿貪多，穩健佈局為佳。

豬：中平

籤詩：運逢得意身顯變，君爾身中皆有益；一向前途無難事，決意之中保清吉。

批：運勢平穩，決斷為先。面臨選擇時，內心的第一個決定往往最正確，忌猶豫反覆。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉