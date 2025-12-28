12生肖一周運勢！3生肖財運提升 屬龍沒事少出門

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖一周運勢籤詩，其中，生肖虎、蛇、馬財運顯著提升、逢凶化吉、否極泰來；另外，只有生肖龍是「大凶」，建議沒事少出門。

民俗粉專《興趣使然的解籤師》指出，生肖虎、蛇、馬財運皆不錯。（示意圖／塗豐駿攝）

粉專《興趣使然的解籤師》分享2025年12月28日至2026年1月3日十二生肖運勢如下：

鼠：中平

籤詩：風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。

批：外出行程多阻滯。避免跨年期間遠行，重要文件需備份，居家東北方擺清水化解。

牛：小吉

籤詩：欲去長江水闊茫，行船把定未遭風；戶內用心再作福，看看魚水得相逢。

批：前景未明，謹慎為要。重要決策延至1月，簽約需詳審條款，佩戴白玉平安扣。

虎：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：財運上升，成功在望。積極爭取升遷機會，穿戴黃色增強財勢。

兔：中平

籤詩：只恐前途命有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。

批：變數暗藏，以守為攻。維持現有合作關係，1月運勢穩定，佩戴金色飾品保平安。

龍：大凶

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：變故突生，謹慎應對。避免擔保借貸，重要文件需律師審核，沒事在家坐著最好。

蛇：小吉

籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。

批：否極泰來，運勢大轉，財運顯著提升。1月困境得解，利創業或轉職。

馬：上上

籤詩：十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。

批：逢凶化吉，貴人顯現。有意外助力，正財橫財齊發，穿戴紅色增強運勢。

羊：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康需注意飲食清淡，晨起飲溫水養生

猴：下下

籤詩：總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。

批：順其自然，莫強求。重要計劃暫緩，專注處理積壓事務。

雞：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：穩中求進，貴人暗助。1月始阻力消退，利處理積壓工作。

狗：中平

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人引路，莫失良機。1月起合作運佳，多聽取專業意見，辦公室擺放開運竹。

豬：下下

籤詩：不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。

批：強求無益，順其自然。避免法律事務，重要決定延至下周，每日誦經迴向。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

