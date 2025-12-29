12生肖2026年事業運曝！屬豬得貴人相助、屬馬無喜恐有禍「莫要強出頭」

命理師楊登嵙就2026年十二生肖事業運給出建議。（示意圖／Pixabay）

迎接2026年新的一年，新年新氣象，大家都希望事業順利、前途光明，心想事成，好運旺旺來。每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，所以，如何趨吉避凶?命理師楊登嵙就12生肖一一解說。

▍生肖馬：★★☆☆☆

為“值太歲“，俗稱“本命年”，古云：太歲當頭坐，無喜恐有禍。同時命宮中又有【劍鋒】、【伏屍】凶星出現，容易出現天災人禍，無論做何事，都會頗多阻力，凡事務必如履薄冰，小心翼翼爲宜！宜遵照上司指示，不怕吃虧，可保工作平穩。工作事業壓力甚重，往往辛勤付出卻勞而無功，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過本命年的！不順暢，壓力較大，特別注意爲人處事必須謙遜低調，若是強出風頭，必會自取其辱，功敗垂成！遇事須心態放正，忍辱負重，少說多做，方可安然無恙！

廣告 廣告

▍生肖羊：★★★☆☆

【寡宿】入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。腳踏實地，專心一致地工作，必定可以取得不錯的成就。【囚獄】入宮，今年必須安分守己，遵守法律，切勿爲了快速發展而踏越法律紅線，否則難逃牢獄之災。此外，保持良好人際關係對事業非常重要，今年人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，要隨時提高警惕。

▍生肖猴：★★★★☆

得【八座】吉星，對事業極爲有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就，而對於公職或職業經理人士而言，則會有升遷提高地位的機會，必須把握好良機，但順利進展之餘必須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。得【天解】星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，最終都可以戰勝困難取得成功。與家人的緣份會比較薄，由於工作比較繁忙，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，必須注意！

▍生肖雞：★★★★★

事業運程昌旺，要努力往前邁進，不可鬆懈，犯【卷舌】口舌是非特別多容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石，平時言行謹慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

▍生肖狗：★★★★☆

今年運程頗爲順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極爲有利。逢【華蓋】星，今年靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績；但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜爲宜。農曆三月、四月、八月、及十一月份運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

▍生肖豬：★★★★★

得【龍德】星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗爲順利，能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到廣泛支持，四方助援，無論是對經商者或者是工薪一族，均大有可爲，應該把握機會發展自我。今年若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報！但受【天厄】星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

▍生肖鼠：★★☆☆☆

爲“沖太歲“，俗稱“本命年”，古云：太歲當頭坐，無喜恐有禍。今年和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚爲低迷，勞神傷財，事業方面枝節橫生，稍有不慎便會讓對手搶占市場。必須加倍努力，希望勤能補拙，憑著毅力和恒心克服重重困難，否則將會一事無成！情緒波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，人事不佳，身心屢屢受挫；處事必須謹慎小心，一切以合爲貴，可以避開很多煩惱。今年不宜轉工或創業，最好穩守工作崗位，否則將會奔波勞碌，一事無成。

▍生肖牛：★★★☆☆

事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重，壓力甚重，必須要沈著應付，不宜輕舉妄動，避免把事件搞得更加複雜。【陰煞】，小人當道，容易遭人陷害，平時言行需慎，以免被人抓住把柄。幸逢【月德】吉星相助，只要今年事事謹慎，對工作孜孜不倦，兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻都始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。年逢【月德】吉星，必要時不妨借助外力來沖破困境，向他人求助，能得到幫助。今年不適合創業和投資，腳踏實地安守本份爲宜。

▍生肖虎：★★★☆☆

今年貴人多助，事業高升，正財偏財都不錯。今年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功，切勿坐失良機，年逢【華蓋】星，靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境！此外，今年【官符】、【五鬼】入宮爲害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎，不可輕信別人，以免被人出賣而成爲代罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合爲貴；此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪勞動成果，以至功虧一簣。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險爲夷！而最需要注意的是切勿行險僥幸，因爲稍有行差踏錯便會法網難逃。

▍生肖兔：★★★★☆

今年發展順暢，受【貫索】星影響，流年運程稍有曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭，要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己是有好處的；在工作上容易與同事，上司發生沖突，阻礙事業發展；謹記萬事以合爲貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步爲營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇【太陰】星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策！

▍生肖龍：★★★☆☆

沖犯喪門吊客星，少去探病，勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災；會遇到無情無義人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩，今年工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，否則，會招來上司，同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己事業的發展，凡事以和爲貴，否則一切努力將會是徒然無功。年中事業上最多阻滯的月份，是農曆的正月，四月，及十一月，必須提高防範意識，沈著應變！隨時警惕，否則便很有可能功虧一篑。

▍生肖蛇：★★★★★

運勢好，但勿驕傲，防止破敗，要防暗小人說壞話，刑害破剋沖，都會找上門，行事風格低調點，破綻及缺點會越少，預防跌落死亡陷阱，工作上會出現很多阻困，身旁小人增加，小人當道，閑言是非甚多，背後暗箭難防。幸得【太陽】星入宮，中途會遇到貴人相助，事業鴻圖大展，雖過程一波三折，終可得以解決，化險爲夷。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷