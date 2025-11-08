12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。
綜合路透社、《彭博新聞》、《商業內幕》（Business Insider）等7日報導，29歲的詹姆斯（James Peraire-Bueno）和25歲的安東．佩雷爾-布埃諾 (Anton Peraire-Bueno) 都畢業於麻省理工學院，修習電腦科學，在學校裡培養了高超的交易策略技能。
兩人被控詐欺，在2023年4月誘騙以太坊區塊鏈上的3名交易員，利用軟體程式碼的漏洞，並運用「三明治攻擊」（Sandwich Attacks），預先編寫機器人程式碼，在其他用戶進行交易的前、後進行高額交易，刻意炒高價格，在價格抬高後立刻賣出，夾殺中間這名用戶。
夾殺過程全由機器人程式進行，因此只花了12秒，就有價值2500萬美元的加密幣入袋。
說起來簡單，不過實際上的操作相當複雜。兩人被控電信詐騙、共謀、洗錢。這3項指控每一項最高都可判20年有期徒刑。
由5男7女的陪審團從10月中旬起經過3週開庭、又經過3天討論，仍然無法意見一致，法官最終宣布審判無效。其中一名陪審員說，陪審團對這起案件的看法基本上一致，但對於這是否違反法律感到不確定。
佩雷爾-布埃諾兄弟檔的律師表示，他們在「機器人對決機器人」的操作中使用了成功的交易策略，而這在幣圈是公平競爭。
幣圈對於佩雷爾-布埃諾兄弟檔是否有罪，看法也不一。三明治攻擊本身並不違法，只是爭議很大，有人樂見這對兄弟檔鑽漏洞，讓同樣是三明治攻擊的操作者嘗到苦頭，也算是以其人之道還治其人之身。
