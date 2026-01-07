12秒關鍵錄音曝！辛柏毅喊「高度一直掉」驟降2300呎…從雷達光點消失

政治中心／陳弘逸報導

空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，揭露飛官錄音抄錄內容與軌跡示意圖。（圖／翻攝自國防部發言人）

空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16單座戰機，昨天（6日）從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務時，不明原因傳出事故，在外海失聯，目前仍未尋獲。空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會並揭露飛官錄音抄錄內容與軌跡示意圖，還原案發經過，失聯飛官出現高度出現下降，直到雷達光點消失，僅12秒時間。

空軍司令部指出，上尉辛柏毅於案發當晚7時27分30秒時，在高度7600呎時發生「空中失散（TWO LOST）」；接著，7時28分18秒時，高度已下降到4000呎，並透過無線電喊出，「我現在高度一直在下掉」。

過了4秒之後，到了7時28分22秒時，高度下降到2600呎，辛柏毅則喊出「預計跳傘、跳傘、跳傘」8秒過後，時間來到7時28分30秒時，在高度1700呎戰機的光點就從雷達上消失。

從出現「高度下降」到光點消失，前後只過了12秒；軍方也在記者會中公布錄音抄錄內容與軌跡示意圖，還原案發經過。然而，截至目前為止，還尚未尋獲失聯飛官。

