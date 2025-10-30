12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
文 / 景點+ 秀智整理報導
受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展（首晚有煙火秀），活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！
圖 / 新北市政府，以下同
高達12米的水上大型裝置「水豚君」（KAPIBARASAN）是首度在臺灣登場，更是在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」！
不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻！
活動開幕首晚有煙火秀。
碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」，單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。
另外，裝置展出期間，新北市各局處也規劃豐富活動，每周日有農業局推廣小農農產品的「希望市集」以及開幕當周的「小青新咖啡節」。
經濟發展局與DCC碧潭廣場則在11月9日、16日及23日下午3時至晚間6時於碧潭吊橋下「街頭魔法 藝術再現」，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，並推出加入LINE會員即可獲得品牌折扣券的特惠活動！
碧潭水舞美景（非本次活動展演內容）
今年碧潭地景裝置展開幕晚，除了「水豚君（KAPIBARASAN）」為主題打造的地景裝置外，當晚隆重登場的絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。
展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品與可愛拍照造景區，打造專屬新北的休閒文化魅力！
