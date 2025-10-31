12米水豚君（KAPIBARASAN）與好朋友在碧潭現縱！ 開幕，煙火、市集佮您做伙「鬥鬧熱」！



12米水豚君與好朋友（KAPIBARASAN）在碧潭現縱！

【旅遊經 洪書瑱報導】

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，將正式於明（11月1日）晚間開展，活動長達58日，展期直至12月28日止，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，夜晚6時至10時則點亮裝置燈光，呈現截然不同的氛圍，讓碧潭日夜皆有看頭，帶給民眾從白天到夜晚的多層次體驗。碧潭地景裝置展開幕當晚，除了「水豚君（KAPIBARASAN）」為主題打造的地景裝置外，明開幕當晚於19:05-19:10有煙火秀，也是活動一大亮點。另外，若至碧潭，不妨再規劃至「新北希望市集」，相關活動於11月1日及2日，一連二天於上午10時至晚上9時於新店碧潭東岸廣場舉辦「小青新咖啡節」！





水豚君（KAPIBARASAN）的好朋友「駱馬君」





「水豚君（KAPIBARASAN）」以高達12米之姿在水上佇立，大型裝置「水豚君」首度在臺灣登「台」，在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」。不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，邀請您加入「水豚君（KAPIBARASAN）」及他的好朋友們的行列之中!





碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠





碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」，單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。除了地景裝置外，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品與可愛拍照造景區。







展出期間每周日有希望市集販售新北市在地新鮮、安全、無毒農特產品。







小青新咖啡節結合品牌店家共襄盛舉，深受消費者喜愛(資料照片，圖由新北市政府農業局提供)





而同一天登場，還有新北希望市集，於11月1日及2日活動日，上午10時至晚上9時於新店碧潭東岸廣場舉辦「小青新咖啡節」，活動以古早味柑仔店為主題，展現不同以往的懷舊風情，現場除了展售來自新北及各地咖啡店家，共72個展售攤位，過百家品牌店家共襄盛舉，共同推廣新北在地農產、青農產品、特色咖啡、輕食飲品、療癒小物及手作設計物。

台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，今年小青新咖啡節活動以「柑仔店」為主題，設攤店家將現代的咖啡店結合傳統古早味的柑仔店一同呈現，現場另有「儒門柑仔店」攤位販售懷舊零食、古早味枝仔冰，還有懷舊套圈圈及彈珠臺遊戲等豐富主題，另外在活動二天的上午10點開始，只要與現場和入口處的柑仔店布置物合影並打卡，即可至服務台兌換免費古早味枝仔冰1支，每日限量100支。

另外，小青新咖啡節推出結合新北農產的主題美食券，於服務台購買，售價250元，限量300張，可現場兌換市集限定的特色飲品或美食3份。另外在11月1日下午4時30分也提供民眾現場報名「咖啡DIY體驗」，名額限50個，每人可自製濾掛咖啡包2個，也可品嚐手沖咖啡模擬機製作的免費咖啡1杯，活動相關訊息可追蹤小青新咖啡節臉書粉絲專頁查詢。

另外，經濟發展局與DCC碧潭廣場則在11月9日、16日及23日下午3時至晚間6時於碧潭吊橋下「街頭魔法 藝術再現」，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，並推出加入LINE會員即可獲得品牌折扣券的特惠等活動。









來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」在11月1日正式進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面！

圖：新北觀旅局提供