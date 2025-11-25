12米「巨人電信塔」遭警拍賣起標5千元！「超浮誇實物」逼瘋網

生活中心／綜合報導



警察機關惜物拍賣網不定期會將來自各地警察局查扣、沒入或無人認領物品公開拍賣，許多民眾都喜歡趁機挖寶，不過近日就有一件「龐然大物」被放上平台拍賣，引發熱烈討論，只見平台一件標榜「約12米」高度的電信鐵塔被以5千元價格起標，讓不少好奇民眾紛紛到場了解這神秘物件的背後故事。





苗栗通霄警分局白沙派出所因廳舍老舊，將拆除重建，旁邊12公尺高的電信鐵塔也一併退役。（圖／翻攝自台北惜物網）

苗栗縣通霄警分局白沙派出所由於廳舍老舊，即將於明年拆除重建，在舊廳舍旁12公尺高的電信鐵塔也隨著新廳舍興建要走入歷史，不過這個龐然大物該如何處置也令人傷透腦筋，如今它就被放上「台北惜物網」拍賣，以5000元起標價格供有興趣買家競標，投標時間12月1日中午12點截止，根據《自由時報》報導，苗栗縣警局透露鐵塔有「鍍鋅處理」，即使用了18年依舊頭好壯壯，有意者歡迎趕快出手。

得標者需自行拆除與搬運，警局希望找到能善加利用這座「龐然大物」的新主人。（圖／翻攝自台北惜物網）





事實上這底座約4.7公尺乘4.7公尺、高約12公尺的電信鐵塔，由於有鍍鋅處理，縱使在濱海之地服役18年，狀態依舊相當不錯，面對白沙派出所廳舍老舊拆除的規劃，隨之而來新廳舍將設置一座新型的電信收發訊設備，這也宣告原本「學長」電信鐵塔必須退位，捨不得就這樣被當成「廢棄物」丟棄的縣警局，最終決定放到拍賣平台尋找有緣人，不過得標的「新主人」必須自己把鐵塔拆除移動，至於這座廢掉的電信鐵塔「可以幹嘛？」，就有警員笑稱「當聖誕樹」、「有錢人放別墅當作小巴黎鐵塔、小東京鐵塔」。





