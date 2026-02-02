12組人氣樂團接力開唱 2026樂府中—來電祭2/7登場

《圖說》「2026樂府中—來電祭」將邀請風格清新且充滿都會感「小男孩樂團」演出。〈青年局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆年前最強音樂派對！由新北市青年局主辦的「2026樂府中—來電祭」將於2月7、8日兩天在板橋府中廣場盛大舉行。活動集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組人氣樂團接力開唱，並結合趣味競賽、風格餐車、美食市集及占卜體驗等多元內容，打造兼具音樂能量與互動交流的青年派對，用最輕鬆的心情感受最熱鬧的音樂電流。

青年局長邱兆梅表示，「樂府中—來電祭」不僅是一場音樂活動，更希望透過開放式廣場空間與舞台設計，讓不同背景、不同興趣的青年朋友能自然聚集、自在交流。府中廣場交通便利、生活機能完善，適合青年朋友相約聚會。活動期間也特別規劃多項消費抵用券與來電好禮，希望讓大家以輕鬆無負擔的方式，享受音樂、美食與節慶氛圍，留下屬於新年的美好回憶。

《圖說》「2026樂府中—來電祭」將邀請甜約翰 Sweet John演出。〈青年局提供〉

她指出，今年音樂演出卡司堪稱「夢幻陣容」，邀請多組深受年輕族群喜愛的樂團輪番登台，包括以細膩情感與溫暖旋律打動人心的「甜約翰 Sweet John」、曲風療癒清新的「Crispy 脆樂團」、充滿慵懶復古氣息的「溫蒂漫步 Wendy Wander」，以及舞台爆發力十足、現場氣氛保證沸騰的「小男孩樂團」等共12組音樂人，期盼不論是樂團粉絲或一般民眾，都能在府中廣場感受青春洋溢的音樂魅力。

《圖說》「2026樂府中—來電祭」邀請充滿慵懶復古氛圍的「溫蒂漫步」演出。〈青年局提供〉

邱兆梅說，除音樂演出外，活動更特別規劃總價值超過10萬元的「來電好康」。其中最受矚目的「府中戀舞宮」趣味競賽，融合闖關、互動與舞蹈元素，參加者每人即可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品，完成關主指定任務還可獲得加碼好禮，積分最高者更可獲得限定的風格餐車異國美食拼盤1份該競賽活動兼具趣味性與高CP值，歡迎至https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs新北市青年局官網報名。

《圖說》「2026樂府中—來電祭」活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食資料照–圖為資料照。〈青年局提供〉

此外，在美食與市集規劃方面，現場將集結12輛風格餐車，打造充滿異國風情的美食市集，內容涵蓋日式串燒、美式漢堡、墨西哥捲餅、義式咖啡等多樣選擇，並特別引進深受年輕族群喜愛的《哈利波特》主題人氣飲品奶油啤酒，讓民眾在享受音樂的同時，也能大啖美食、滿足味蕾。

同時，活動也規劃6個特色占卜攤位，包含塔羅占卜、生命靈數、紫微斗數及色彩性格分析等，讓民眾透過輕鬆有趣的方式認識自己，提前掌握新一年的運勢與方向，增添活動參與的互動性與話題性。