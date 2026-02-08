12縣市亮低溫橘燈！鄭明典「雲層變薄了」示警：小心入夜後低溫

氣象署發布低溫特報。取自氣象署



受到寒流影響，各地氣溫急凍，氣象署今（2/8）上午發布低溫特報，僅澎湖縣未列入，其餘21縣市皆有下探10度、甚至6度的可能。前中央氣象局長鄭明典則指出，台灣上空雲層變薄，日照使得降溫暫緩，但要注意輻射冷卻效應，「小心入夜後的低溫」。

鄭明典今一早先在臉書指出，台北站氣壓來到1030，「這個氣壓值算高了」，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

台北站氣壓出現偏高的1030，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段。翻攝鄭明典臉書

稍後，鄭明典再曬出衛星圖，表示「雲層變薄了！」多數地方雲層透光，日照增溫，降溫趨勢暫緩或稍回溫。但是白天日照影響大，只要風速弱，夜間的輻射冷卻機率也高，要小心入夜後的低溫。而北台灣的密雲區也在消弱中，降溫也會稍緩。

雲層變薄，日照增溫，降溫趨勢暫緩。翻攝鄭明典臉書

氣象署今上午10時44分則針對21縣市發出低溫特報，亮起「非常寒冷」橙色燈號的縣市包括：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

亮起「寒冷」黃色燈號則有南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，有10度以下氣溫發生的機率。

