12縣市低溫不到10℃ 氣象專家：下半周可能有「一月颱」侵台無前例
氣象專家吳德榮今天（11日）指出，清晨雖然有冷空氣南下，但因輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升。根據交通部中央氣象署觀測，今天清晨最低溫出現在嘉義竹崎攝氏8.3度，其次是台南楠西8.4度，排名第3的是高雄內門8.7度。
氣象署持續發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今（11日）晚至明（12日）上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。
低溫黃色燈號（寒冷）包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今天清晨雖有冷空氣南下，但因「輻射冷卻」效應減弱，低溫不降反升，而中南部仍有較強的「輻射冷卻」，因此有出現低溫。
吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地轉為晴朗穩定，花、東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大，今晚、明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。
明起氣溫逐日回升 關注是否生成「一月颱」
明天白天起至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天舒適漸趨微熱，但因「輻射冷卻」偏強，連日的早晚氣溫仍偏低，日夜溫差很大。17日東半部水氣增多，西晴東轉偶雨、氣溫續升。
另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，未曾發生過西北太平洋「一月颱」侵台，對台灣是否會有間接影響，各國模擬還在調整，應續觀察。
