12縣市低溫恐探10度以下 10天非創傷OHCA累計314人

低溫特報再發，12縣市恐探10度以下，10天非創傷OHCA累計314人。（示意圖／Shutterstock／達志）

中央氣象署11日再度發布低溫特報，指出受大陸冷氣團影響，新北至高雄、金門等12縣市，今晚至明晨有10度以下低溫發生機率；而消防署統計顯示，自今年1月1日至1月10日短短10天內，全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件累計達314人，不過消防署強調，相關數據與天冷並無直接關聯。

中央氣象署指出，這波冷氣團使北部及東北部整日偏冷，其餘地區早晚氣溫明顯下降，日夜溫差大。今晚至12日上午，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及金門縣，皆有10度以下低溫發生的機率，發布「黃色燈號（寒冷）」提醒民眾留意。

氣象署補充說明，連江縣因地理與氣候條件不同，低溫警戒門檻較其他地區下修4度，提醒當地民眾勿掉以輕心。

消防署11日公布近期非創傷OHCA統計指出，1月1日至1月10日，單日人數分別為26人、34人、29人、23人、35人、26人、34人、40人、32人及35人。消防署強調，該統計僅反映救護案件通報情形，並不代表OHCA發生與低溫天氣之間具有直接因果關係。

氣象署呼籲，民眾務必做好保暖措施，特別留意清晨與夜間低溫變化，使用瓦斯熱水器及各式電暖器具時，應確保室內通風與用電安全；低溫也可能誘發呼吸道及心血管疾病，家中若有長者、慢性病患者，應加強照顧，並主動關懷遊民及弱勢族群的避寒需求。農作物及水產養殖業者亦須防範寒害造成損失。

