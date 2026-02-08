12縣市低溫特報！今晚到明晨最冷「急凍5度」 這天短暫回溫

【緯來新聞網】今（8日）受寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，最冷時刻將在晚間開始，直到週二氣溫才會短暫回升。

今天受寒流影響，各地氣溫偏低。（示意圖／翻攝自pexels）

中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，橙色燈號代表「非常寒冷」，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



若溫度與水氣條件配合，今天南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

今晚到明晨是最冷時刻。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

另外，氣象專家林得恩也在臉書「林老師氣象站」提醒，今天到明天清晨受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷；最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測西半部及宜蘭地區攝氏8至12度，花東及澎湖地區攝氏11至15度，金門地區攝氏6至8度，馬祖地區攝氏5至7度。明天白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。



週二台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。另一波新的冷空氣再度南下會落在週三，目前評估強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

