12縣市低溫特報！今晚至明晨「跌破10度」 未來1週恐有颱風生成

今天（11日）大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。（示意圖／方萬民攝）

今天（11日）大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，北部及宜蘭白天高溫18至20度，花東高溫約19至21度，中南部高溫可來到23至25度，西半部日夜溫差大，入夜後降溫明顯。氣象署稍早發布低溫特報，今晚至明（12日）上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率，提醒民眾注意。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號)發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣。

廣告 廣告

氣象署說明，明天白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，西半部高溫可來到21～24度，東半部及澎湖18～20度，金門16度，馬祖12度；天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部以北山區亦有零星短暫雨。

氣象署指出，週二（13日）東北季風稍增強，東北部地區及中部以北山區有零星短暫雨；週三（14日）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；週四（15日）、週五（16日）東北季風減弱，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週六（17日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，西半部及東北部低溫11～14度，花東及澎湖15～18度，金門、馬祖11～12度；天氣部分，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，目前菲律賓東南側海面有低壓發展趨勢，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風仍待觀察。氣象署解釋，台灣冬季雖受北方冷空氣影響，但北緯5至10度範圍仍是低壓環境，平均每月有1個颱風生成，但距離通常較遠，也不太會往台灣方向靠近，預計要5、6月後，颱風才會往北移動影響台灣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕