12縣市低溫特報 台南以北下探8度

氣象署七日針對北北基等十二縣市發布低溫特報，中部以北、花蓮縣、金門縣、連江縣，防持續攝氏十度左右或以下氣溫，午後台北市街頭機車騎士已能明顯感受寒意逼人。（中央社）

記者陳柏翰∕台北報導

中央氣象署七日針對北北基等十二縣市發布低溫特報，八日至九日清晨都受寒流影響。八日晚間中部以北、花蓮縣、金門縣、連江縣，應防持續攝氏十度左右或以下氣溫。

氣象署發布低溫特報，七日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷，八日至九日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；七日下午起至八日局部地區可能有持續十度左右或以下氣溫（橙色燈號）。

低溫橙色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣；黃色燈號為新竹市、台中市、花蓮縣、連江縣。

低溫橙燈是指平地最低氣溫六度以下，或平地最低氣溫十度以下且連續二十四小時平地氣溫十二度以下；黃燈是平地最低氣溫十度以下。

據氣象署七日體感溫度預報，八日苗栗縣體感溫度剩三度，新竹縣市五到八度，離島連江縣體感為負二度。

氣象粉專指出，八日寒流籠罩，各地非常寒冷，進入最冷時刻。晚上全台急凍，整個台灣氣溫幾乎都呈冷色系，台南以北低溫剩下八至十度、高屏及台東地區低溫也會降到十一至十三度，空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再降兩到三度。

此外，中、高海拔山區慎防路面結冰、作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，中部、東部兩千五百公尺以上，及北部、東北部一千五百公尺左右高山有降雪機率。