12縣市低溫特報！寒流達平地「氣溫不到10度」極冷時間曝

生活中心／徐詩詠報導

寒流到！中央氣象署今（6）日稍早發布低溫特報，指出受到輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，12縣市從清晨至上午及晚起，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署呼籲患有呼吸道及心血管疾病之民眾，必須格外留意。





氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明（7）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

12縣市低溫特報「一片黃」！首波寒流殺到平地「氣溫不到10度」極冷時間曝

12縣市部分區域將出現10度以下低溫。（圖／氣象署提供）

氣象署特別點名新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等12縣市，今日將有10度以下氣溫發生的機率，請注意。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署呼籲民眾在寒流來襲得格外注意保暖，留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：12縣市低溫特報「一片黃」！首波寒流殺到平地「氣溫不到10度」極冷時間曝

