12縣市低溫特報 平地最冷下探6度

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署發布低溫特報，台中以北、宜花等12縣市防10度以下低溫，本島清晨以桃園楊梅、新北石門8.3度最冷。氣象專家吳德榮說，今晚、明晨台北仍有機會低於10度，平地最冷下探6度。

中央氣象署今天發布低溫特報，今天至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。

低溫橙燈地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，防持續攝氏10度左右或以下氣溫；連江縣有持續6度左右或以下氣溫；低溫黃燈地區為台中市、花蓮縣，留意10度以下氣溫。

廣告 廣告

根據氣象署網站，今天清晨台中以北平地低溫皆在10度以下，本島以桃園市楊梅區、新北市石門區皆為8.3度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天寒流影響，各地寒冷，今晚至明日清晨台北測站有機會出現10度低溫，為入冬暨今年以來的第2波寒流，而本島縣市平地最低氣溫則可降至6度以下。

吳德榮指出，今天上午起水氣漸減，北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨；太平山及中部高山仍有機會飄雪，大屯山頂、七星山頂逐漸降至零度，留意霧淞、冰霰。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，10日清晨因輻射冷卻加成，仍非常寒冷，部分平地仍有6度以下的最低氣溫；10日白天起至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升；11日清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

此外，吳德榮提到，11日下午起另一波冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增，東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷；12日各地好轉為晴時多雲，氣溫略升；13至17日（大年初一）各地晴朗穩定，回暖如春，但因輻射冷卻，應注意日夜溫差大。（編輯：吳素柔）1150208