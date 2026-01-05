12縣市低溫特報！強烈冷氣團恐變寒流 連4天急凍探5度以下

氣象署發布低溫特報！今天（6日）輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報！今天（6日）輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣，請特別注意。

氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率。高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及臺東約21至23度，中南部日夜溫差較大，請適時增添衣物；降雨方面，臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷，早出晚歸，記得添加衣物。明天至週六清晨、「強冷空氣」籠罩，強度雖與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻效應比前波強，可能成為入冬以來首波「寒流」，清晨恐創本島平地最低溫（降至5度以下）。

吳德榮提醒週三至週六清晨、天氣晴冷，白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜後極寒冷，日夜變化劇烈，年長者及心血管疾病患者請注意。週六白天至下週一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大、需注意。此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳。