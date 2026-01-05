12縣市低溫特報！首波寒流殺到「平地恐現5°C低溫」 極冷時間曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布12縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布低溫特報，今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；明日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

今晨4:30紅外線雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構鬆散(左)。降水回波合成圖顯示，北部陸地及東半部海上有降水回波(中)。累積雨量圖顯示，北部及東半部零星降雨(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。明日至週六清晨強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」。

吳德榮叮嚀，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷、常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者要特別注意。週六白天至下週一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大、需注意。至於降雪機率？最新模式模擬顯示，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣降雪條件不佳。

