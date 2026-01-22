12縣市原民特搜隊將成軍 補強災害初期救援缺口

（中央社記者高華謙台北22日電）因應極端氣候與複合型災害頻繁發生，內政部規劃今年5月防汛期前完成12個原鄉縣市成立原民特搜隊，不僅會有專業訓練，也會設計具特色的搜救服，盼補強災害初期外部救援尚未進入前的關鍵空窗期，提升部落第一時間的應變、自救與互助能力。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。內政部次長吳堂安表示，內政部將函發「輔導原民特搜隊建置推動指導計畫」，並規劃於今年5月防汛期前完成新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣共12個原鄉縣市成立原民特搜隊，結合原住民族部落在地智慧、地形熟悉優勢與專業救災訓練，建構具即時應變能力的在地搜救力量。

吳堂安提醒，可善用國家公園署現有巡山員及警政署山青等，並請消防署適時補助相關裝備器材及專業訓練。

內政部消防署長蕭煥章表示，原住民族部落多位於山區或偏遠地區，災害發生時常因道路中斷、通訊受阻而形成孤立狀態；本計畫採「中央輔導、地方推動」模式，由消防署統籌政策規劃與訓練制度，並結合原住民族委員會及地方政府，共同協助部落進行人員招募、訓練與組織建置；初步規劃每隊先尋求10人，不過目前新北市已找到20人。

蕭煥章指出，原民特搜隊將以部落為基礎編組，依各地災害特性發展山域搜救、水域救援、醫療支援、通訊與後勤等功能分組，兼顧專業與實務需求。

蕭煥章也說，將規劃完整基礎與進階訓練課程，涵蓋災害防救體系、山域搜救、無線電通訊、地圖判讀及基礎救護等，並建立體適能檢查與認證制度，並融入原住民族傳統山林行走、天候觀察與地理判讀等智慧。

內政部強調，推動原民特搜隊，不僅是強化防救災體系，更是對原住民族文化與在地專業的尊重與肯定。消防署將會對原民特搜隊設計具特色的搜救服，並配發個裝與團裝，規劃邀請日本或美國專家授課，於5、6月汛期前，配合汛期記者會舉行授旗與宣布成軍，也結合山域出勤給予適當補助。（編輯：林興盟）1150122