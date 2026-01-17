12縣市嚴防強風！這天起轉濕冷「低溫恐探10度」

生活中心／李紹宏報導

受東北風影響，中央氣象署今（17）日發布強風特報，全台12縣市亮起「黃色燈號」，提醒沿海地區防範8級以上強陣風。天氣方面，今日起雲層減少，西半部陽光露臉，中南部高溫甚至可達28度以上，預計19日起冷空氣南下，迎風面呈現濕冷狀態。

受東北風影響，沿海地區須防範強陣風。（示意圖／資料照）

粉專報天氣-中央氣象署指出，今日台灣各地雲層逐漸消散，西半部地區大多為多雲、可見到陽光的天氣；花東地區、恆春半島及局部山區雖有零星短暫雨，但範圍較小。明日全台持續維持多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、大台北地區、北部山區、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨機率。

廣告 廣告

氣溫方面，北部及東半部白天高溫約在20至24度，感受舒適；中南部則相對溫暖，高溫來到24至28度，局部內陸近山區受地形影響，溫度更可能接近30度。不過，全台各地早晚低溫仍維持在17至20度左右，離島的金門與馬祖低溫甚至僅13至14度。

氣象署提醒，19日起，冷空氣增強，迎風面地區水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。此外，21、22日部分空曠地區受輻射冷卻影響，極可能跌破10度大關。

中央氣象署17日發布強風特報，全台12縣市亮起黃燈（圖／翻攝自氣象署臉書）

此外，由於東北風偏強，氣象署針對桃園至台南、屏東、台東、澎湖等12縣市發布強風特報。自今日下午起至明日晚上，蘭嶼、綠島、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東及澎湖等局部地區，極易出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海作業、活動及海上航行務必注意安全。

氣象署補充，在「黃色燈號」警戒區內的民眾，應留意強風可能導致路樹、不堅固建築物或定置物吹落。戶外工作者需加強安全維護，住家露台物品請務必牢固，以防墜落；行車行經空曠路段請減速慢行，並留意強風可能造成的大眾運輸延誤訊息，隨時做好防風準備。

更多三立新聞網報導

錯過等明年！「首波懸日」明台中登場 2026全台追日時段一次看

發票中200萬大獎！她載具少「1設定」錢全沒了 網哭：太慘

節儉吃剩菜罹大腸癌！譚敦慈婆婆靠「1火鍋進食法」 30年沒復發

網傳飛官辛柏毅叛逃廣東 事實查核「揪出原帳號」：賣螺螄粉的

