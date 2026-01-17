12縣市強風特報！強冷氣團「這天」殺到 北部剩11度一路凍到週末

氣象署指出，下週二至下週五（20日至23日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度明顯下降。（圖／方萬民攝）

今天（17日）花東地區及恆春半島有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。氣象署表示，明天（18日）迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，另因東北風偏強，全台12縣市有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意。

氣象署今天下午發布強風特報，由於東北風偏強，17日下午至18日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。

氣象署說明，明天迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，下週二至下週五（20日至23日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度明顯下降，中部以北及宜蘭天氣寒冷，低溫約11～14度，南部、花東及澎湖14～16度，金門8～9度，馬祖7～8度。24日、25日持續受冷空氣影響，各地天氣仍冷。26日冷空氣減弱，各地氣溫回升。

天氣方面，下週二至下週五基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，其中20日有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週四、下週五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。

