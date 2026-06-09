12縣市續發豪大雨特報 「中場休息」後下波梅雨週五再轟全台

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今（10）天滯留鋒面逐漸往南移，上半天仍有陣雨，下半天雨勢趨緩，明（11）天降雨區域也會明顯縮減，但這只是「中場休息」，週五（12日）至下週二（16日）滯留鋒面再次北移，西南風也增強，新一波雨勢來襲，強對流將再度威脅全台。

中央氣象署說明，今天白天各地仍易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。

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氣象署清晨持續對高屏、苗栗以南以及花東等12縣市發布豪大雨特報，低窪地區慎防積淹水，連日降雨，山區仍要留意坍方、落石及土石流。

豪大雨特報警戒區。圖／翻攝自中央氣象署

下半天起，隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；氣溫方面，北部及宜花高溫約25至27度，中南部及臺東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。

除了雨勢，今天風力也偏強，上午彰化及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖，仍有局部有平均風6級以上或陣風8級以上強風，請多加留意。

而接下來的天氣重點，氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」說明，明日，梅雨鋒面將更南移至巴士海峽，整體雨勢更趨緩和，降雨區域明顯縮減；但還沒完只是「中場休息」，週五至下週二（6/12至6/16），滯留梅雨鋒面將又再度北移回台灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」也示警，週五起至下週日滯留鋒又漸北移、強對流將再度威脅全台，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日滯留鋒面及西南氣流影響，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，全臺擴散條件佳；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

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