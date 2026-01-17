「12縣市」恐飆8級以上強風 一路颳到明晚

中央氣象署今（17）日下午發布12縣市陸上強風特報，受東北風偏強影響，17日下午至18日晚上，，有平均風力達6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署針對上述地區發布黃色燈號警示。

中央氣象署今（17）日下午發布12縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

黃色燈號特報區域：包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及澎湖縣等12縣市局部地區

根據氣象署16時的觀測資料顯示，彰化縣福寶測站錄得平均風力7級，為全台最強。其他如金門烏坵、澎湖望安及西嶼、台中松柏及溫寮、屏東九棚及恆春工作站、台南蘆竹溝、澎湖東吉島及湖西等測站，平均風力皆達6級。陣風部分，多個測站也觀測到8級以上的強陣風。

氣象署提醒民眾，黃色燈號代表在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。民眾應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能延誤的訊息。

