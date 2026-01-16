12萬人搶！台北小巨蛋20週年回饋抽獎 66名幸運兒出爐

台北城市指標展演場館台北小巨蛋邁向20週年里程碑，北捷遊憩公司16日正式公布20週年感謝回饋抽獎活動幸運名單，總共抽出「三館暢遊大禮包」60位幸運得主，以及6名小巨蛋限定「演唱會票根」的幸運粉絲，可獨享演唱會門票補貼。

台北小巨蛋。（示意圖／中天新聞）

台北小巨蛋向一路陪伴走過20年的每一位粉絲熱情致意，感謝大家的參與，讓台北小巨蛋成為網路最具聲量、媒體公認人氣最高的運動與藝文地標。詳細中獎名單及領獎方式,可至北捷遊憩公司官方網站查詢。

回顧20年來，台北小巨蛋已舉辦超過2700場國際賽事、藝文展演及大型演唱會，累計吸引逾2100萬人次參與。歷年迎接眾多國內外頂尖演出團隊與賽事活動登台，並承辦多項具指標性的全國性競賽與大型典禮，展現高度專業的場館營運與活動執行能力。

本次20週年限定回饋抽獎活動喚起廣大關注，總計吸引近12萬人次參與，並有來自泰國、新加坡、菲律賓、日本、韓國、越南等各國的粉絲朋友們共襄盛舉，為20週年增添更多紀念意義。

台北小巨蛋不只是大型演唱會與國際賽事的舞台，更是台北共同生活記憶的一部分。有人在這裡聽見人生第一聲萬人歡呼、有人在散場後擁抱彼此的感動、有人把青春與偶像的名字牢牢寫進回憶。台北小巨蛋陪伴市民與這座城市共同見證無數榮耀瞬間，如今吸引跨世代的觀眾、不同城市來訪的粉絲、無數家庭與朋友的相聚。

台北小巨蛋的價值不僅於場館營運績效，更成為城市文化軟實力的具體展現。台北小巨蛋將邁向下一個20年，持續以專業場館營運為核心，結合國際展演能量與城市文化脈絡，讓每一場演出不只是節目，更是台北共同生活記憶的一頁。

中獎詳細名單請至此查詢：https://reurl.cc/zKGd4a

