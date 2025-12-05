12萬包鯛魚片下架損失破千萬 當事漁民現身：不會提告！曝1請求

雲林縣口湖漁類生產合作社5日上午召開記者會。遭指用藥的雲林養殖戶許姓漁民終獲清白本人也現身。讀者提供



高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」鬧烏龍，誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，竟是數據被放大10倍，陳姓女研究員為此被移送調查。誤檢的鯛魚排供貨源頭是雲林縣口湖漁類生產合作社，5日上午召開記者會，遭指用藥的雲林養殖戶許姓漁民終獲清白，大度表示不會提告追究，只要公務員人員以後注意就好。

生產合作社總經理王益豐表示，目前已回收下架至少12萬包鯛魚片，損失逾1200萬，委由律師協助向高市衛生局求償，商譽損失暫不考慮提告。

廣告 廣告

終於還許姓漁民清白。他現身記者會表示，這陣子非常痛苦，魚池被縣府管制，「這個失誤很大，我的魚都沒人買了！」如今，真相大白，許表示不會提告，只希望市府、公務人員之後在檢驗數據時多加注意。

雲林縣口湖漁類生產合作社11月28日下午接獲高雄市衛生局通知鯛魚排驗出動物用藥，雖然養殖漁民自檢17件均未驗出，但，高雄市衛生局一口咬定使用禁藥，直到12月4日高雄市衛生局召開臨時記者會，坦承是因為檢驗設定值發生錯誤，正確結果為「未檢出」。

遭指用藥的雲林養殖戶許姓漁民終獲清白。讀者提供

雲林縣口湖漁類生產合作社5日上午召開記者會。讀者提供

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生