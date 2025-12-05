12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

合作社粗估已有12萬包鯛魚片回收下架，至少損失1200萬，將請律師協助計算再向高雄市衛生局索賠，但不考慮提告。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕高雄市衛生局11月26日在全聯「台灣鯛魚排」產品檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，但昨晚案情大逆轉，高市衛生局坦承因電腦設定疑遭更改而誤判，向業者及大眾致歉，供應商口湖魚類生產合作社與養殖戶今(5)日早上舉辦記者會，強調零檢出完全合格，並指出目前已回收下架至少12萬包鯛魚片，損失逾1200萬，會委由律師協助向高市衛生局求償，商譽損失暫不考慮提告。

今記者會由生產合作社總經理王益豐主持，邀請養殖戶許朱元、農業處長魏勝德、衛生局科長林小玲、鄭秀珍、城邦律師事務所律師吳文城等人出席。

王益豐先說，日前接獲高市衛生局發布本合作社供應的台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」(Enrofloxacin)不合格一事，造成社會大眾、消費者恐慌，事發後第一時間立刻提供給雲林縣衛生局和高雄市衛生局，清楚說明這一批原料已做過自主檢驗，結果是「未檢出」。後續針對同批魚池、同批號留樣檢體，立送往高雄SGS做檢測，另外又自主隨機挑選檢體送往檢測，前後共送17件樣品，藥物殘留全數合格。

王益豐強調，合作社已經營30年，是全台灣唯一一家台灣鯛養殖，過程中堅持「逐批送驗」，希望這次事件，可以讓全世界對他們更有信心，也讓優秀漁民們有更充足的信心把台灣鯛養得更好，希望到這邊可以落幕，希望台灣的消費者繼續對台灣鯛有信心、對台灣國產的漁產品有把握。

王益豐指出，事件爆發後，養殖戶們擔心魚價會崩盤，因此也呼籲公部門往後可能更謹慎看待，而此次配合下架回收至少12萬包鯛魚片，且每天加工8萬片的產品，事件爆發後負責生產該支產品生產線先暫停，目前統計光是回收的商品價值至少1200萬元，後續會委由律師協助計算，向高雄市衛生局索賠。

記者續問是否對高雄市提出影響商譽等告訴，王益豐強調，昨已接到該局致歉電話，也將親自到合作社道歉，更承諾將全數賠償，因此財物損失將交由律師和衛生局協商，至於申請國賠或提告部分，目前暫不考慮朝這方向著手，希望不要造成社會資源浪費，也讓更多人支持台灣鯛，讓漁民們更有信心勇往直前。

口湖漁類生產合作社邀集各界代表召開記者會，再次強調鯛魚片完全合格，請大眾安心。(記者李文德攝)

