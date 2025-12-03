12萬網友怒了！賴清德推1.25兆國防預算 網路投票超震撼

總統賴清德於11月26日宣布，政府計劃在未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，以因應中國大陸在2027年完成「武統台灣」的威脅。根據一項12萬人參與的網路投票，參與者中有45.2%表態不贊成該預算，只有34%表示支持。

賴清德於11月26日宣布，政府計劃在未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算。（圖取自潘孟安臉書）

入口網站《Yahoo奇摩新聞》從1日起以「總統賴清德宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，你的看法是？」為題發起網路投票，截至今天（3日）下午8點為止，已有11.9萬人參與投票。調查詢問2個題目，問題1詢問「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是」，目前結果顯示32.2%的完全不贊成，不太贊成為13.0%；非常贊成為19.1%、還算贊成為14.9%，另有20.8%「不知道／沒意見」。

圖取自國防部發言人臉書。

問題2「賴清德記者會提到：『北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。』你的看法是」，目前結果顯示，非常擔心的為20.8%、還算擔心為22.2%，完全不擔心18.2%、不太擔心18.5%，「不知道／沒意見」為20.3%。

許多網友留言表示，「一直在賣芒果干」、「希望錢花在刀口上，不要進入貪官的口袋裡」、「躲國外的高官子女通通列出來」、「又再販賣芒果乾，選舉老是來這套煩不煩」、「感覺就是要搬錢，當過兵都知道，打仗算了吧」、「台灣人民要清醒~~自己國家自己救~~，青鳥趕快從軍報國，國家需要你們」。

