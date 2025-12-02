12警被依貪污罪嫌起訴 台中警察局：依規停職

（中央社記者蘇木春台中2日電）12名警員被依貪污罪嫌起訴，台中市政府警察局今天發布新聞稿說，全案為警方主動偵辦，案發時12人已先依規定記過並調整服務單位，而起訴後將依警察人員人事條例規定停職處分。

12名警員民國109到111年間配合17名代辦業者，將違規遭吊扣牌照的車輛，以虛偽罰單吊銷牌照，使車主能重新領牌上路，檢方偵辦後依貪污等罪起訴涉案29人。

警察局表示，109年到111年交叉比對稽查員警開立牌照註銷舉發單後，發現12名員警開立舉發單有疑義，勾稽出代辦業者與警員配合開立不實罰單，彙整相關證據後，與內政部警政署政風室共同報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦。

法規漏洞部分，警方說，交通部已於112年6月30日完成修法並施行，要求員警須將違規車輛「當場移置保管」及「當場扣繳牌照」，不得再交由車主當場領回，落實執行相關規定。

警方表示，汽車牌照遭吊銷或註銷者須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再請領牌照，杜絕車輛於車牌吊扣期間改開立吊銷罰單，就可提前請領新車牌漏洞。（編輯：李明宗）1141202