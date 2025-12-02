12警配合業者鑽漏洞 車牌吊扣改吊銷.圖利逾4400萬

台中市 / 綜合報導

台中市警局爆發員警圖利案，12名員警接受17名代辦業者委託，協助將被吊扣車牌的車輛，改為吊銷，代辦業者再幫車主申請重新領牌上路，大大縮短車輛無法使用的時間。檢察官認為，代辦業者和員警涉嫌圖利154名車主，雖然員警沒有收賄，但圖利金額以租車2300元一天來算，高達4400萬元，因此將12名員警和17名代辦業者，依圖利罪和偽造文書罪嫌起訴。

轎車超速拍照開罰，嚴重會吊扣、吊銷車牌，台中有12名員警為此涉嫌圖利，地檢署查出，109年到111年期間，有154位車主因為超速或其他違規，車牌被吊扣6個月，車子不能開，車主就分別找上17名代辦汽車監理業務的業者幫忙，業者要車主將沒車牌的車開上路，給知情配合的員警看到，有12名員警受到業者請託，將違規上路的轎車取締開罰吊銷車牌，代辦業者再協助車主，申請領新車牌後重新上路，地檢署認為，員警和代辦業者，幫車主縮短車輛無法使用的時間，涉嫌圖利車主，依租車一天平均2300元來算，12名員警涉嫌圖利金額，高達4400萬元。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說：「共同以虛偽開立交通違規單方式，使車牌遭吊銷，藉以規避吊扣牌照處分。」代辦業者利用法規漏洞賺錢，根據了解，車主車牌被吊扣，開上路會被開罰最高1萬零8百元，車牌被吊銷，重新申請，驗車450元領牌1250元，總費用12500元，代辦業者單件收2萬元，能賺7500元。

代辦業者廖先生說：「以前是這樣沒錯，現在法規就是不能這樣做了。」而當時法規，110年6月1日前吊扣時間是3個月之後改6個月，吊銷後重新申請車牌，可以馬上驗車領牌掛牌上路，但112年6月30日修法後改成，吊銷車牌後不能馬上驗車領牌，要滿6個月檢驗合格後才能再領新牌。

台中區監理所車輛管理科長林彥志說：「我們的電腦程式會直接，在吊銷的執行的當下，就鎖住這輛車。」地檢署表示，12名員警和17名代辦業者，涉犯偽造文書和貪汙治罪條例的圖利罪嫌，其中林姓員警和廖姓代辦業者不坦承犯行，因此請法院量處兩人適當之刑，另外11名員警，有人自首有人坦承犯行，因此建請法院免除和減輕其刑。

