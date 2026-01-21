12資深陣頭教練接受表揚

十二位資深陣頭教練獲得表揚，其中四人年紀超過九十歲，畢生為陣頭奉獻心力。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

深化陣頭文化保存與傳承，文化局二十一日表揚第二屆「資深陣頭教練」，共有十二位傳承者獲得表揚，四人年齡超過九十歲，畢生為陣頭盡心力；其中吳庚生十五歲就加入陣頭，長年隨隊出陣參與西港刈香，至今從未間斷，展現其對陣頭文化深厚且持久的投入與熱忱。

十二位獲獎者為施榮泰與施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（多陣宋江及金獅陣）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭）及黃水樹與黃登圍（溪南寮金獅陣）。

年齡超過九十歲者有施榮泰、黃平家、吳庚生、陳進丁，其中吳庚生自十五歲起即加入普陀寺清和社，從學員到教練，漫漫長路，只為延續陣頭文化。

副市長葉澤山表示，這些陣頭或許沒有文資身分，卻因有這群資深教練長期扎根地方，涵蓋宋江陣、八家將、金獅陣、天子門生等陣種，展現台南宗教與藝陣文化的豐富樣貌，而教練們長年投入教學與培育工作，也感謝有廟宇相助，將這些技藝與文化精神，代代相傳。

此次獲獎的十二位教練，其陣頭大部分和西港香、蕭壠香相關。文資處表示，希望各界支持，讓陣頭使陣頭文化得以世代延續，持續豐富台南的文化風景。