12 國美業名師、3000 人齊聚苗栗 國際盃打造國際美學平台

【警政時報 林照東／苗栗報導】由社團法人中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會主辦的「2025 年第十三屆國際盃美容美髮大賽」，於 12 月 10 日至 11 日在苗栗縣巨蛋體育館盛大舉行。本屆活動匯聚來自德國、馬來西亞、印尼、韓國、日本、越南、泰國、緬甸、中國、美國、加拿大及台灣等 12 個國家的國際美業名師與專業團隊，共同發表 2025 年全球最新美容美髮技術與趨勢，吸引全台美業高度關注。

開幕典禮現場全體貴賓與國內外代表大合照，共同為國際盃美容美髮大賽喝采，見證台灣美業的重要里程碑。（圖／記者林照東攝）

國際盃自 2006 年創辦至今已邁入第十三屆，累積 19 年歷史，是台灣極具代表性的國際美容美髮賽事之一。大會主席、社團法人中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會理事長王順德表示，國際盃多年來堅持在苗栗舉辦，除回饋家鄉外，更希望透過國際級競賽與交流平台，讓台灣美學產業持續與世界接軌。他指出，美業不僅是技術的展現，更是文化與創意的累積，期盼藉由國際盃，讓世界看見台灣美學的深度與專業能量。

大會主席王順德（中）與參賽模特兒合影留念，肯定選手表現，並期盼透過國際盃持續推動台灣美學走向國際。（圖／記者林照東)

王順德進一步指出，近年大會積極導入數位行銷與網路直播，讓國際盃不再受限於場域，而是成為全球共享的美學平台，吸引更多國際專業人士關注台灣美業發展，並促進跨國技術交流與合作。

第十三屆國際盃美容美髮大賽，韓國傳統服飾展演精彩絕倫象徵國際美業交流正式啟動。（圖／記者林照東攝）

五大核心主題 串聯產業、學術與國際市場

本屆國際盃以「競賽＋學術＋產業＋認證」為主軸，規劃五大核心活動內容，包括：國際美容美髮大賽、國際學術新技術研討會暨名師技術展演秀、企業採購暨商務洽談會、國際商品展覽交易會，以及 IBC 國際職能認證系統，完整串聯美業生態鏈。

苗栗縣巨蛋體育館內人潮湧動，來自各國的選手與模特兒同步進行競賽與造型實作，現場宛如大型國際美業實驗場。（圖／記者林照東攝）

12 月 10 日率先登場的國際學術新技術研討會與名師技術展演秀，邀請國內外重量級大師分享全球美容美髮流行趨勢與經營策略。其中，越南 Mandala Beauty & Care 的 黎娜（Le Na）老師，深入解析越南美容美髮市場現況；德國 DFA 美容美髮教育學院 的 Barbara Hostalka 老師，則透過視訊方式分享歐洲髮型流行趨勢，內容具高度前瞻性。

國際盃美容美髮大賽競賽現場，評審團仔細檢視選手作品細節，從造型結構、創意巧思到整體完成度逐一評分，展現賽事專業與嚴謹。（圖／記者林照東攝）

活動期間，各國代表團輪番帶來精彩展演，韓國代表團帶來一場精彩絕倫的傳統服飾展演，透過層次分明的服裝結構、細膩色彩搭配與優雅走秀節奏，充分展現韓國傳統服飾深厚的文化底蘊與融合現代時尚的美學魅力，成為現場矚目焦點之一，令與會觀眾留下深刻印象。

參與人數突破 3,000 人 國際聲量持續攀升

12 月 11 日上午隆重舉行第十三屆國際盃美容美髮大賽開幕式，隨後展開美容美髮競賽與未來產業趨勢發表。今年比賽分為三大場次進行競賽與頒獎，因網路聲量表現亮眼，吸引各國及台灣隊伍踴躍報名參賽。

主辦單位指出，本屆活動動員全台美容相關產業人員超過 3,000 人進駐苗栗，參展與參賽單位不僅能展示專業技術、提升品牌形象，更可與國際作品同台競技，拓展跨國交流與異業合作機會。

此外，IBC 國際職能認證檢定亦同步辦理，涵蓋紋繡、美睫、美甲等項目，吸引眾多專業人士與學員參與，現場人潮絡繹不絕。大會並透過網路直播與數位行銷方式，將活動內容即時推向國際，讓全球同步看見台灣美業的專業能量。

主辦單位強調，國際盃不僅是一場競賽，更是結合學術、產業、市場與國際交流的整合平台，未來將持續深化國際合作，推動台灣美學產業邁向更高層次的國際舞台，活動最後還提前預告明年國際盃比賽時間12/2-12/3。

