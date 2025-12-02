12℃強冷空氣來了！北台越晚越冷「這天回暖」 又有熱帶擾動恐成颱

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

12℃強冷空氣來了，越晚越冷要注意！氣象署指出，今（3）日東北季風增強，臺灣中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。明日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

氣象署發布強風特報，3日晨至4日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。週四、週五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，清晨苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。

雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多(左)，北部、東北部及東部開始有局部降雨(中)。歐洲系集模式9日20時模擬圖顯示，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右)。

週六、下週日(6、7日)東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

最新歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

