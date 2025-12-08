12 月樂團與創作者熱力全開 陳惠婷回歸創作、甜約翰十週年起跑 5

今年 the Huiting 陳惠婷以金音創作獎評審團主席的新身分，帶著近兩年來在 Tizzy Bac 與創作間的沉澱推出個人單曲〈甜蜜叛逆期〉，以細膩筆觸詮釋成人世界的溫柔叛逆，展現更自由誠實的自我；〈甜蜜叛逆期〉已於 12 月 3 日上線。同時，甜約翰 Sweet John 也以新專輯《GOOD AFTERNIGHT》在 Legacy TERA 舉行同名專場，以深夜到白晝的概念打造沉浸式演出，結合新歌、經典曲與管樂編制，並宣布明年台中、高雄加開專場，正式迎向成團十週年的全新篇章。

今年因擔任金音創作獎評審團主席，再次展現樂壇新身份的 the Huiting 陳惠婷，繼《王國 Darktopia》後相隔近兩年，在 2025 冬季推出全新個人單曲〈甜蜜叛逆期〉。這段期間她經歷 Tizzy Bac 新專輯發行與巡演，又接任金音獎評審主席，多重身分的切換帶來新的生活觀察與創作沉澱。首次擔任主席的經驗，讓她以更立體的視角感受音樂圈的創意能量，也成為促使她再度推出個人作品的重要推力。

〈甜蜜叛逆期〉聚焦成人世界的「溫柔叛逆」—在成熟外表之下，人們依然渴望突破規則、重新找回自我。陳惠婷以細膩誠實的書寫記錄這段自我對話，強調成人叛逆不再是吶喊，而是不迎合、不逞強，讓框架崩解後留下真正的自己。她表示個人創作比團體更自由，靈感多源於生活與情感的瞬間觸動。身為「純種 i 人」，她在歌曲中保留空氣與自由，以最柔軟的方式表達叛逆。〈甜蜜叛逆期〉已於 12 月 3 日正式上線，歡迎追蹤「the Huiting 陳惠婷」社群了解更多。

甜約翰 Sweet John 以全新專輯《GOOD AFTERNIGHT》於 12 月 6 日在 Legacy TERA 舉行同名專場，以從深夜走向白晝的概念打造沉浸式演出，正式開啟邁向成團十週年的全新篇章。演出以「跳入兔子洞」的視覺與聲響揭開序幕，並以〈追逐，然後跳舞〉、〈愛人與被愛的姿態〉等新曲帶領觀眾走過長夜、迎向微光，同時穿插〈降雨機率〉、〈又見大雨〉等人氣作品，並加入樂團特色的管樂配置，使整體層次更豐富。當天也同步推出《GOOD AFTERNIGHT》實體專輯首批銷售，以黑夜到日出的設計呼應專輯主題，讓樂迷與團員共同開箱新作。

演出現場也迎來友團「告五人」驚喜現身，帶來紅酒祝福並稱讚甜約翰的舞台魅力，而最後安可曲〈有你的世界〉更讓全場大合唱，在溫暖真摯的氛圍中結束當晚演出。壓軸驚喜則是宣布於明年 1 月 10 日在 Legacy Taichung、1 月 24 日於高雄 Backstage Live 加開專場，已全面開放購票。吉他手罐頭感性分享，甜約翰成軍十年象徵著團員們共同走過生命中最重要的時光，未來也將帶著新作品與更多歌迷分享這段日夜交織的音樂旅程。

