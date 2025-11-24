12/1世界愛滋日 台HIV新感染者年齡呈下降趨勢

邁向2030年終結愛滋目標，醫界與病團共同呼籲政府加速推動去汙名化與正確認知教育。

響應12月1日世界愛滋日，醫護界與病友團體的專家學者24日共同呼籲，提高預防意願、降低汙名、促進資訊普及，讓更多高風險族群願意及早檢測、及早介入，穩步邁向「2030終結愛滋」的國際目標。

為響應世界愛滋日，5位來自醫護與病團的專家學者，分享HIV最新治療與預防進展，及如何透過醫病共享決策，讓病患與醫療團隊共同制定最適合的治療計畫。

據疾管署統計，截至2024年底全台HIV感染者已超過3.6萬人，雖然近年新增感染人數逐漸趨緩，但臨床觀察發現，新確診者年齡層有下降趨勢，年輕族群感染比例上升，且仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。

台灣感染症醫學會監事及衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳表示，台灣持續引進更為多元且彈性的HIV治療方式，全面邁向「U=U」的重要關鍵 (U=U當感染者體內HIV病毒量持續小於200copies/mL時，病毒就不具有傳染力，病患就不會有傳染他人的風險)。

林錫勳強調，疾管署正積極更新《愛滋防治白皮書》，將防治願景從「治療」延伸至「預防」，暴露前預防性投藥（PrEP）普及化與提升HIV檢測可近性，將成為降低新發感染的兩大關鍵策略。

台大醫院感染科醫師謝思民指出，HIV感染者在治療與照護上，仍有多項需求未被完全滿足。目前也仍有約5成醫護人員對愛滋患者存有歧視觀念，甚至出現拒診情形，導致患者不敢就醫，盼政府協助推動去除汙名化與正確認知教育。