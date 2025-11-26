12/1世界愛滋日 醫：初期像感冒易忽略早篩早治療
每年12月1日為「世界愛滋日」，光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。
羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25到39歲本國籍男性仍為大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療，有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。
在預防方面，目前已有「暴露前預防性投藥（PrEP）」與「暴露後預防性投藥（PEP）」的公費服務，可有效降低感染機會。PrEP適用於高風險族群，長期服用能將大幅降低感染風險；如果遇到可能暴露風險的情況，也可以在72小時內使用PEP進行阻斷。羅醫師提醒，預防不是恐懼，而是對關係與健康負責的行為。
羅仕傑醫師表示，HIV初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，因此鼓勵高風險族群善用匿名篩檢資源，包括衛生局提供的免費篩檢服務、家用自我檢測試劑等，都能在不暴露身分的情況下完成檢查。定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭的重要行動。
羅醫師也觀察，過去社會對愛滋仍保有刻板印象，認為只有特定族群才會感染，但實際上，HIV傳染與性傾向、身分無關，任何未使用保護措施的性行為，都是高風險因子，他也呼籲應以尊重替代汙名、在世界愛滋日重新認識HIV，以理解取代恐懼，共同打造更友善、更健康的社會。（張文祿報導）
