12/1「世界愛滋病日」 新北深入社區、校園推廣衛教與匿名篩檢服務





12月1日為「世界愛滋病日」，依據疾病管制署統計資料，114年截至10月新北市新增愛滋病毒感染計149例，較113年同期(179例)下降16.76%，以「25至49歲」為最主。新北衛生局呼籲只要發生風險性行為後，都應該定期篩檢確認自身健康狀態，愛滋病如同「慢性病」，只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者體內病毒量能控制到「測不到（Undetectable）」，進而達到「不具傳染力（Untransmittable）」的「U=U」狀態，能和一般人一樣正常生活工作。

廣告 廣告

新北市113年愛滋防治指標達「92-96-95」：即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均的「87-89-94」，顯見新北愛滋防治成效。但估計約有8% 感染者未知自身感染狀態，由於感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，因此透過定期篩檢方能提早確認自身健康狀況。

新北市114年截至11月底，提供愛滋篩檢服務超過8.3萬人次，相較113年同期增長9.2%，其中初篩陽性167人次，新北衛生局提醒有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以達早期發現、早期治療，照顧自己也保護身邊的人。

面對Z世代日益增長的愛滋匿名諮詢需求，新北市提供多元篩檢管道，便利民眾選擇篩檢場域，包括結合醫療及民間力量深入社區、校園推廣衛教與匿名篩檢服務、拓展多元化愛滋篩檢管道並建立愛滋友善醫療環境，打造隱密、安全的檢測環境。另特別設立「愛滋諮詢及快易篩預約專線: 0800-001069」(服務時間週一至週五上班時間)，透過電話約定時間、地點提供篩檢服務，或透過網路購買愛滋自我篩檢試劑在家自行檢測。相關資訊可上新北市政府衛生局網 https://www.health.ntpc.gov.tw/ 機關業務/疾病管制/愛滋防治專區查詢。

更多新聞推薦

● 視察羅東運動公園棒球場改善工程進度 林茂盛爭取中職賽程明年納入宜蘭